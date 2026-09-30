AMLO reaparece y presenta ‘Pueblo’, su segundo libro: ‘Aunque la palabra le cause molestia a algunos’

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales a dos años de que terminó su mandato, ahora para presentar ‘Pueblo’, su segundo libro desde que se retiró de la política.

“Les informo que me ha ido bien, que gracias al creador y a la ciencia, a la suerte, gracias a la vida, estoy contento, estoy feliz aquí en La Chingada”, declaró AMLO tras saludar a sus simpatizantes.

El exmandatario reiteró que en México “se acabó la corrupción”, aunque aún exista en las clases más altas, y que la honestidad del pueblo es uno de sus valores más grandes.

Reconoció que está jubilado de la política luego de 50 años de “luchar intensamente por la justicia, por la libertad y por la democracia”. Con ello, recordó el momento en el que cerró su ciclo, debido al acompañamiento de miles de mexicanos, precursores del movimiento de transformación.

En redes sociales, el exmandatario declaró que con este libro y su antecesor, ‘Grandeza’, termina de sustentar lo que denominó como “humanismo mexicano”, lo que considera como la “concepción y modelo alternativo aplicado por el movimiento de la Cuarta Transformación”, y que su esencia se define con su famosa frase: “por el bien de todos, primero los pobres”.

AMLO da detalles sobre su nuevo libro ‘Pueblo’

El nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador se llama ‘Pueblo’, pero inicialmente iba a llevar como título ‘Gloria’, ya que tenía el objetivo de contar la “fecunda historia política de México”.

Sin embargo, decidió nombrarlo ‘Pueblo’, “aunque la sola palabra le cause molestia a algunos que olvidan que en una auténtica democracia, el soberano, el que manda, perdón por repetirlo, es el pueblo”.

Este trabajo complementa a su libro llamado ‘Grandeza’, que, en palabras de AMLO, “trata sobre la dicha de vivir en un país con profundas raíces culturales, valores y espiritualidad”.

López Obrador explicó que en estos dos años se ha dedicado a escribir, y que dejó la política porque no quería ser cacique, ya que “el dinero no es la felicidad, la felicidad es estar bien con uno mismo”.

“Yo sostengo que el humanismo mexicano tiene dos columnas, la cultura y la fecunda historia de México. Porque en todas partes hay Hidalgos y Josefas Ortiz de Dominguez... Entonces, estos son los dos pies del humanismo: la grandeza cultural que no debemos nosotros perder... La otra columna es la historia política, y este es el libro que estoy presentando. Le puse pueblo porque hasta el concepto les enoja a algunos, y todos somos pueblo. En términos económicos a lo mejor el 1 por ciento podría no considerarse pueblo, porque para ellos el pueblo no existe”.

Explicó que el libro se compone por 10 capítulos, desde la Independencia de México hasta el mes pasado que lo terminó. Es distribuido por Editorial Planeta.

Habla sobre la lucha de conservadores con liberales, la reforma juarista y la defensa de México contra la invasión francesa. Además, aborda el maderismo, la Revolución Mexicana y los héroes de la lucha.

Finalmente, aborda a los presidentes luego de la revolución. En sus últimos capítulos habla de los presidentes neoporfiristas (de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto), y el último capítulo es dedicado a la 4T.

“Se lo dedico a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, ejemplo de rectitud y lealtad al pueblo de México. Eso también me hace feliz, que a quien le entregué el bastón de mando ha sido extraordinaria, la mejor presidenta del mundo”.

¿Qué más dijo AMLO en su mensaje?

¿Extrañabas las mañaneras de AMLO? El expresidente dio un repaso sobre las transformaciones de la vida política de México, desde la independencia hasta el gobierno de Benito Juárez y la Revolución Mexicana.

Explicó que su lucha, junto con otros fundadores de la 4T, fue exitosa.

Hubo un momento en el que habló de presidentes estadounidenses que deben recordar los mexicanos porque se portaron bien con México: Abraham Lincoln y Franklin Roosevelt.

Lincoln por el apoyo a México en la invasión francesa, y Roosevelt por el respaldo a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Incluso recordó la frase, “habán muchos Abrahames, pero como Abraham, no habrán”.

Al referirse a la tercera transformación elogió a Francisco I. Madero por su valentía al llamar al pueblo a la revolución y la toma de armas contra la dictadura de Porfirio Díaz.

Criticó la injerencia de Estados Unidos en el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez debido al embajador Henry Willson.

Incluso criticó el porfiriato y lo comparó con su gobierno, ya que hasta la fecha hay porfiristas que fueron detractores y fomentaron el neoliberalismo y el entreguismo a otras naciones.

AMLO critica a la oposición en su mensaje

El expresidente López Obrador aprovechó su repaso por la historia de México para responder a las críticas contra la 4T.

Reclamó el Fobaproa y el rescate a banqueros que hasta la fecha no se ha pagado. Además, reclamó por la entrega de trenes y bancos de gobiernos priistas.

Acusó que en el gobierno de Vicente Fox se empeñaron los ingresos petroleros, “un poco lo que están haciendo ahora con Venezuela”, en referencia a la toma de petróleo de Donald Trump tras la detención de Nicolás Maduro.

Incluso mencionó un acuerdo secreto, en el que supuestamente le iban a entregar la Presidencia al PAN en 2002, “y esto no crean que lo estoy inventando. Hace un año, Francisco Labastida escribió un libro, y de manera despechada, cuenta que Ernesto Zedillo le dice que él va a ser el candidato, pero va a ir a una elección interna, y lo pone a competir. Eso primero. Y fue un gran fraude, fue una fiesta de mapaches, pero lo otro estaba peor, porque le dice que no va a haber dinero”.

Luego, acusó que Zedillo no le dio apoyo a Labastida, en señal de que supuestamente la elección iba a beneficiar al PAN.

Destacó que en su gobierno el salario mínimo llegó casi a los 250 pesos, mientras que Vicente Fox solo lo subió dos pesos.

Además, acusó a Felipe Calderón de robar la presidencia, y que usaron a publicistas para limpiar su imagen, así que llamó a los mexicanos a tomar precauciones, ya que los opositores “se sienten dueños de México”.

López Obrador incluso criticó a periodistas y medios de comunicación que han sido críticos con él, e incluso se refirió a casos específicos como Azucena Uresti y Carlos Loret de Mola, sobre quien especuló sobre sus ingresos presuntamente por hablar mal de la 4T.

Se refirió al dinero que supuestamente entregaban los gobiernos a medios de “manipulación”, y reiteró que él prefirió los programas de bienestar, mismos que significan un billón de pesos y que la presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo y amplió con otros, como la Pensión Mujeres Bienestar.

Explicó que actualmente está feliz, ya que en su gestión salieron de la pobreza unos 14 millones de mexicanos, algo que “nunca se había hecho”, incluso con la pandemia de COVID y la caída de la economía, pero los ahorros por no permitir la corrupción ni los lujos alcanzó para ayudar a las personas.

Destacó que, según él, hay más personas en la clase media que en la pobreza, esto debido a su gestión, ya que con él, el 29 por ciento de los mexicanos quedaron en la pobreza, comparado con el 46 por ciento de Felipe Calderón y el 51 por ciento de Carlos Salinas de Gortari.

AMLO critica a gobierno de Trump y crisis en EU

“La crisis que tienen en Estados Unidos se debe a eso, a que se fueron por lo material y se convirtieron en una potencia económica y una potencia bélica, ¿pero saben qué? tienen muchos problemas en las familias, por eso es la pandemia del consumo de las drogas", explicó AMLO.

Criticó que los gobernantes no quieren atender las causas, y que van a resolver todo con la mano dura. “Aunque se acabara el fentanilo no resolverían el problema, como ya ha pasado”.

El mandatario declaró que se siente orgulloso por su gestión, ya que, durante su gobierno, México avanzó del lugar 21 al 10 entre los países más felices del mundo, y eso que solo es superado por países que tienen población menor.

Al respecto, mencionó que EU perdió en el nivel de felicidad por el consumo de drogas y el tiempo excesivo en internet de los jóvenes, “en una sociedad que del individualismo se fue al egoismo”, en un país que destina la mitad de su presupuesto a la guerra.

Incluso anunció que su próximo libro será una propuesta a EU, ya que es el país vecino “y nosotros podemos ayudar”.

“El pueblo de México es un pueblo muy feliz, porque tenemos valores y tradiciones, porque aquí surgieron las grandes civilizaciones de América y del mundo. En esta región se creó la cultura madre, la cultura Olmeca, mil años antes de Cristo, en un sitio que se llama San Lorenzo, y luego, ya en Tabasco, La Venta”, recordó AMLO.