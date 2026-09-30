Economía mexicana va por buen camino; deuda pública se estabilizará en 56% del PIB: Hacienda

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, defendió ante diputados el Paquete Económico 2027 (Foto: Lucía Flores / El Financiero)

La economía mexicana está en una favorable ruta de crecimiento y la deuda pública se estabilizará alrededor de 56 por ciento del PIB, afirmó el secretario de Hacienda, Édgar Amador, al defender ante diputados el Paquete Económico 2027.

“Tenemos una economía que está en una buena senda de crecimiento”, enfatizó, al destacar que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró en julio un crecimiento anual de 3.4 por ciento con cifras originales.

Señaló que para 2026 Hacienda contempla un crecimiento de entre 1 y 2 por ciento, mientras que para 2027 proyecta un rango de 1.5 a 2.5 por ciento.

Explicó que trabajar con rangos permite que las estimaciones de ingresos y gasto mantengan su validez durante el proceso de aprobación y la ejecución presupuestaria, en lugar de depender de un solo escenario.

¿Cómo va la deuda del país? Esto dice Hacienda

El secretario sostuvo que el Paquete Económico 2027 plantea un presupuesto responsable y alineado con las estimaciones del mercado, tanto en sus previsiones puntuales como en los rangos considerados.

Sobre la deuda, afirmó que el gobierno mantiene una trayectoria de sostenibilidad de largo plazo y descartó que represente un riesgo para la estabilidad económica o para los hogares.

“La deuda no es una variable de riesgo ni para la macroeconomía ni para los hogares mexicanos”, reiteró.

Agregó que el coeficiente de deuda pública se ubica en torno a 55 por ciento y que “se va a estabilizar alrededor de 56”, sin precisar un año para alcanzar ese nivel.

“El coeficiente de deuda-PIB no es una variable que deba preocuparle ni a los hogares, ni a las empresas, ni a los diputados, ni a los medios”, subrayó.

Amador indicó que la estrategia fiscal contempla una convergencia gradual hacia niveles estables de deuda y costo financiero. (Foto: Lucía Flores / El Financiero)

¿Qué contempla la estrategia fiscal?

Amador indicó que la estrategia fiscal contempla una convergencia gradual hacia niveles estables de deuda y costo financiero, con capacidad para mantener el acceso del gobierno a los mercados nacionales e internacionales.

En este proceso, precisó, el balance primario pasará de un superávit de 0.1 por ciento del PIB en 2026 a 0.5 por ciento en 2027.

Para financiar la inversión pública, Hacienda considera dos fuentes principales: los recursos asignados directamente en el presupuesto y vehículos financieros que se crearán al amparo de la Ley para la Infraestructura del Bienestar.

El programa de inversión prevé recursos por 5.6 billones de pesos hacia 2030, de los cuales alrededor de la mitad se destinará al sector energético, además de proyectos carreteros, portuarios, ferroviarios y de infraestructura hidráulica.

Recaudación de impuestos, por debajo de la meta: Hacienda

En materia de ingresos, reconoció que la recaudación del Impuesto Sobre la Renta se encuentra por debajo de la meta establecida para el año, aunque aseguró que se han activado mecanismos para evitar afectaciones a las participaciones federales de los estados.

Detalló que se puso en marcha una nueva modalidad del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), con el objetivo de garantizar las participaciones conforme a lo programado.

El funcionario también planteó fortalecer los ingresos propios de estados y municipios mediante la modernización de los sistemas catastrales y de los registros públicos, respetando las facultades de los gobiernos locales.

Amador reconoció que la recaudación del Impuesto Sobre la Renta se encuentra por debajo de la meta establecida para el año

Comercio exterior en México

En materia de comercio exterior, afirmó que el combate al contrabando de combustibles es frontal y que las autoridades han utilizado herramientas digitales para detectar operaciones no declaradas.

Precisó que entre septiembre de 2025 y junio de 2026 se detectaron 109 mil 400 millones de litros de hidrocarburos no declarados, asociados a una recaudación de 4 mil 600 millones de pesos por concepto de IVA e IEPS.

El secretario defendió que el aumento de los ingresos tributarios se ha conseguido sin una reforma fiscal y mediante acciones contra prácticas de evasión, elusión, contrabando y esquemas irregulares de facturación.

“Sin mediar una reforma fiscal, estamos añadiendo cuatro puntos porcentuales del PIB”, afirmó.

Sostuvo que, antes de plantear una reforma tributaria, Hacienda tiene la obligación de fortalecer el combate a los llamados factureros, al contrabando y a las prácticas de evasión y elusión fiscal.

Amador expresó que el objetivo es elevar la recaudación mediante una mayor eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sin recurrir por ahora a una modificación integral del sistema tributario.