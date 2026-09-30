‘Vamos contra toda la red’: Ronald Johnson, embajador de EU, lanza advertencia al ‘Mayito Flaco’

EU amplió sus acciones contra la red del Mayito Flaco. Ronald Johnson dijo que también son objetivo los funcionarios corruptos. (Cuartoscuro).

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que el Gobierno estadounidense busca afectar no solo a los líderes del crimen organizado, sino también a las estructuras que permiten el funcionamiento de sus redes.

A través de un mensaje publicado en X, Johnson destacó las recientes sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, y una red integrada por 21 personas y 25 entidades vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

“Vamos contra toda la red. No solo contra los líderes, sino también contra los traficantes, lavadores de dinero, empresas fachada y funcionarios corruptos: todos los que mantienen operando a estas organizaciones terroristas son un objetivo”, afirmó el embajador.

Johnson señaló que los casi 50 objetivos incluidos en las sanciones muestran el alcance de la estrategia de Estados Unidos contra la estructura relacionada con el Mayito Flaco.

El embajador sostuvo que las autoridades estadounidenses buscan afectar los recursos financieros de estas organizaciones mediante las sanciones económicas.

“Los estamos golpeando donde más les duele: su dinero”, escribió Johnson.

Ronald Johnson recuerda recompensas que ofrece EU por narcos

El embajador recordó que Estados Unidos ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”; René Arzate García, alias “La Rana”, y Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”.

“Estamos dejando claro que quienes lideran estas redes, se benefician de ellas o facilitan sus operaciones no tienen dónde esconderse”, señaló el diplomático.

Entre los señalados en la acusación estadounidense también aparecen exfuncionarios mexicanos, como Carlos Torres, exdiputado y exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

También figuran Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal y exasesor legislativo del gobierno de Baja California, y Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.

Las acciones contra esta red se producen después de que Estados Unidos señalara a funcionarios del Gobierno de Sinaloa por presuntamente proteger operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos.

A finales de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado, entre ellos el entonces alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza Cázarez; el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra y exmandos de seguridad de Sinaloa.