Una fila de 456 mil yardas: Cola para la NFL en México habría recorrido casi 4 mil veces un emparrillado

Ticketmaster estimó demanda de 2.2 millones de boletos para la NFL en México (Foto: Cuartoscuro, NFL).

El regreso de la NFL a México tras cuatro años de ausencia generó una demanda de millones de boletos para el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, que se disputa el próximo 22 de noviembre en el Estadio Banorte de la capital.

Según cifras difundidas por la boletera Ticketmaster, 834 mil aficionados ingresaron a la fila virtual para intentar conseguir entradas, por lo que afirmó que “antes del ‘kick-off’, la afición ya hizo historia”.

¿Cuántos boletos se solicitaron para el 49ers vs. Vikings en México?

Ticketmaster México detalló que, con una compra promedio calculada en 2.6 boletos por persona, la demanda potencial habría alcanzado los 2.2 millones, una cifra extremadamente por encima de las 87 mil almas capacidad del ‘Coloso de Santa Úrsula’.

La magnitud de la espera fue ilustrada por los organizadores con otra comparación: si los 834 mil aficionados hubieran formado una fila física, esta habría alcanzado unas 456 mil yardas.

Esto equivaldría a recorrer 3 mil 800 veces un campo de fútbol americano desde una zona de anotación hasta la otra.

Para recibir a todas las personas interesadas, según la misma estimación, habrían sido necesarias 27 noches de NFL en el estadio, único en recibir tres veces la Copa Mundial de la FIFA.

Los San Francisco 49ers tienen historia en el Estadio Azteca: jugaron ahí en 2005 ante los Arizona Cardinals y regresaron en 2022 para vencerlos 38-10. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) (Asanka Brendon Ratnayake/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayak) (Asanka Brendon Ratnayake/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayak)

¿De dónde vienen los aficionados que asistirán al NFL México 2026?

Los datos muestran además la capacidad de movilización del encuentro, ya que 45 por ciento de los aficionados viajará a Ciudad de México, mientras que el 14 por ciento de los compradores procede del extranjero, con seguidores de 60 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Eslovaquia y Francia.

Por edades, el 18 por ciento de los compradores tiene entre 18 y 24 años; el 33 por ciento, entre 25 y 34; el 14 por ciento, entre 35 y 44; el 19 por ciento, entre 45 y 54, y el 16 por ciento tiene 55 años o más. En conjunto, el 51 por ciento es menor de 35 años.

La venta general comenzó el 22 de septiembre, tras preventas realizadas los días 14 y 17, y hubo disponibilidad por aproximadamente una hora.

¿Cuándo es el partido 49ers vs. Vikings en México?

El juego entre 49ers. y Vikingos, programado para las 19:20 horas, tiempo local. Será el sexto partido de temporada regular de la NFL en México y el primero desde 2022.

Sin embargo, el partido marca un hito: es el primer ‘Sunday Night Football’ disputado fuera de Estados Unidos.

México acogió en 2005 el primer partido de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos, ante 103 mil 467 espectadores, cuando el ‘Coloso de Santa Úrsula’ tenía una capacidad mayor.

Después hubo encuentros en 2016, 2017, 2019 y 2022. La ausencia desde 2023 comenzó por las obras de renovación del Estadio Azteca por el Mundial de 2026.

La liga confirmó su retorno con un acuerdo para disputar partidos en Ciudad de México de 2026 a 2028.

México, donde la NFL mantiene oficina desde 1998, reúne unos 40 millones de aficionados, la mayor base de seguidores de la liga fuera de Estados Unidos.