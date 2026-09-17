Centros comerciales mantienen selectividad en la expansión

El reposicionamiento y redevelopment buscan mejorar el desempeño de los centros comerciales que viven un escenario de optimización de activos.Es parte de las tendencias que experimenta un negocio que hasta la primera mitad del año cuenta con 988 centros comerciales que agrupan 25.09 millones de m2 de área bruta rentable (ABR) donde se ubican 79 mil locales comerciales.

El más reciente reporte de Mac Arquitectos Consultores destaca también cómo la recuperación impacta al sector comercial institucional que compite con variables dirigidas hacia la eficiencia que permite mantener los números alcanzados en años recientes.

De esta manera, los 10 jugadores institucionales registraron al cierre del segundo trimestre del año ocupación alta y estable arriba del 91% y algunos hasta 99%, rentas al alza y spreads de renovación de inquilinos altos.

Las estrategias seguidas por este segmento del mercado están relacionadas con la disciplina en la asignación de capital y la constante búsqueda de mantener productivos los principales indicadores.

En este sentido es que son evaluados los centros dominantes con elevadas ocupación, afluencia y capacidad de atracción de consumo.

Por tanto, en las estrategias se busca la diferenciación de portafolio, cómo evitar la dispersión de la calidad, la ubicación, la antigüedad y la mezcla de tenants.

Esto ha representado también la transformación o reemplazo por formatos más adecuados en activos obsoletos.Es un cambio de señales relevante porque define lo que hoy se ve en el pipeline donde figuran sólo 12 proyectos este año, mientras que apenas 10 se ubican en 2027 y sólo 4 en 2028.

Lo que viene para el próximo trienio refleja la baja en el ritmo de nuevos proyectos que dejó entre 2025 un ritmo anual de 21 centros que sumaron al mercado 875 mil m2, luego de que entre 2013 y 2019, se incorporaban cada año al mercado 21 centros comerciales y 875 mil m2 de ABR.

Así, el retail se dirige hacia una etapa de optimización y crecimiento en mercados y zonas subatendidas del país.El reporte destaca el atractivo que tendrán ciudades medias, corredores industriales, nuevas áreas residenciales y polos de expansión.

Este componente del análisis explica lo que hace una semana destacamos desde la escena de los retailers cómo la continuidad en el empleo, el consumo y la confianza del consumidor influyen en comportamiento en las ventas del retail organizado, las cuales avanzan más rápido que los m2 disponibles para sostener dicho crecimiento.Ambos componentes del negocio son fundamentales en el tiempo de normalización y mayor justificación entre los principales jugadores del mercado para el desarrollo de nuevos proyectos que atiendan de manera eficiente la demanda real.

Y no sólo eso. El cruce de lo reflejado en las tiendas y la oferta de espacio comercial irremediablemente es influenciado por el impacto de las ventas online.

Juntas las variables explican el camino del reposicionamiento de inventario donde la actualización física, la mezcla comercial, las experiencias y los nuevos usos están siendo el nombre del juego en el negocio.