Nearshoring estratégico redefine rumbo industrial

La relocalización de la cadena de suministros que marcó entre 2021 y 2024 una de las épocas de mayor resiliencia y diversificación en el mercado industrial del país estableciendo niveles récord cambió.

El actual escenario arancelario que define una nueva relación comercial con Estados Unidos principalmente, a través del T-MEC, generó un escenario de competitividad y de comercio selectivo entre las empresas de manufactura y logística que buscan seguridad económica, cumplimiento y decisiones de inversión disciplinadas.Si bien la demanda se mantiene con una absorción neta de 1 millón de m2 al cierre del segundo trimestre, es un hecho que requiere de infraestructura preparada, energía, agua, seguridad, conectividad y certidumbre operativa.Para la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), liderada por David O´Donnell y que este año cumple 4 décadas de creación lo hace navegando un escenario donde el comercio es más estratégico, regional y exigente.Por ello, en la lógica actual las zonas con potencial deben garantizar infraestructura competitiva y certidumbre operativa.En este sentido, uno de los desafíos más importantes es el acceso a suministro eléctrico sostenible para los 491 parques industriales en operación integrados en AMPIP que requieren suministro de 17 mil 786 MW, pero también para los 82 nuevos parques industriales en construcción.

Operar 18 millones de m2 adicionales requiere de una capacidad eléctrica instalada adicional anual de 2 mil 793 MW, por ende las entidades que lo garanticen se mantendrán en la competencia.Si bien los proyectos en construcción integrados al Plan México se ubican en 13 estados del país, destacan por atraer un mayor número de ellos Nuevo León, Saltillo, Ciudad Juárez, Mexicali, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro.

Actualmente los parques industriales activos se concentran 20% en Nuevo León 16% en Baja California, 12.2% en Estado de México y 9.2% en Chihuahua, mientras que le siguen Guanajuato y Jalisco con una participación de 7.7 y 6.2% respectivamente.

Otro dato relevante para la regionalización que se vislumbra es el papel de la región norte del país que concentra 40% del inventario, bajío-occidente con el 24.6% y Ciudad de México y Área metropolitana con 35.4%.

La próxima transición hacia el nuevo escenario comercial luce gradual, costosa y selectiva. En especial porque los requerimientos de usuarios de manufactura avanzada y data centers son múltiples.

Ya no se trata solo de ubicación geográfica, sino de un comercio estratégico, regional y de alta exigencia que está transformando. En próximas entregas abordaremos cómo está incidiendo en la dinámica de precios, ya que no sólo reflejan la competitividad inter estatal, sino la de corredores en una misma entidad que cubren la demanda de los usuarios sofisticados.

Todo lo anterior deja claro que quien lidere en este ciclo no será quien posea más m2, sino quien garantice la continuidad operativa de un negocio que este año invierte 5 mil 831 millones de dólares, recurso altamente destinado al desarrollo de nuevos proyectos y la construcción al interior de naves industriales.

Atlas llega al mercado comercial

Alineado con la digitalización que enfrenta el mercado inmobiliario, CBRE lanzó al mercado una plataforma digital que integra su portafolio de mil 42 propiedades en venta y renta ubicadas en México, España, Portugal y Brasil.La idea de este inventario concentrado en un 45% por propiedades corporativas, seguido por industrial y logística con 35%, coworking con 15% y retail con 5%, es atender la demanda de usuarios del mercado ibérico y latinoamericano.Lyman Daniels y su equipo buscan simplificar y acelerar la búsqueda y evaluación de oportunidades indispensables en la toma de decisiones para inversionistas y empresas con estrategias regionales y estándares internacionales.

A diferencia de otras plataformas de alcance internacional, ésta integra en un único entorno digital la oferta de propiedades que comercializa bajo una experiencia de usuario, estándares de información homogéneos y una visión transfronteriza.Si bien el nuevo sitio web busca conectar mercados, incrementar la visibilidad internacional de los activos y facilitar la exploración de oportunidades desde una sola interfaz, su desarrollo partió de una arquitectura escalable que incorporará nuevos mercados y funcionalidades.La meta es integrar capacidades de búsqueda basadas en inteligencia artificial y la expansión progresiva de territorios incluyendo Asia.