¡Otra vez! Se incendia Dos Bocas: Llamas provocan columna de humo en la Refinería Olmeca

Un incendio fue reportado este jueves 1 de octubre en las instalaciones de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, lo que nuevamente generó alarma entre habitantes de comunidades cercanas al complejo petrolero.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre el origen del incidente, la zona donde habría ocurrido ni sobre posibles personas lesionadas o afectaciones a las instalaciones.

Sin embargo, desde temprano, pobladores y pescadores de comunidades cercanas al complejo compartieron fotos y videos de una intensa columna de humo visible a varios kilómetros.

Dos Bocas, marcada por incidentes en 2026

El nuevo reporte ocurre después de una serie de incendios, conatos y otros eventos operativos registrados en la Refinería Olmeca durante 2026.

El primer incidente confirmado ocurrió el 23 de enero, cuando personal especializado de Pemex controló un conato de incendio dentro de una planta de proceso.

La empresa informó que el fuego se originó por una pérdida de contención en una línea de descarga y aseguró que no hubo afectaciones al personal, al medio ambiente ni a la comunidad.

El episodio de mayor gravedad tuvo lugar el 17 de marzo, cuando se registró un incendio en las inmediaciones de la barda perimetral del predio de almacenamiento de hidrocarburos.

Pemex señaló inicialmente que las lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento de aguas aceitosas, que se acumularon y posteriormente se incendiaron. El saldo fue de cinco personas fallecidas.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) dio seguimiento al caso y solicitó a Pemex una investigación de causa raíz; además, clasificó el evento como Tipo 3.

Menos de un mes después, el 9 de abril, otro incendio se registró en la zona de almacenamiento de coque de la Refinería Olmeca. En esa ocasión, la empresa informó que el fuego fue sofocado alrededor de las 18:25 horas, con la participación de más de 150 elementos especializados.

En el reporte inicial se mencionó a un bombero con intoxicación leve por inhalación de humo, aunque Pemex señaló que no hubo personas lesionadas ni afectaciones a otras áreas de proceso.

El 16 de mayo se reportó nuevamente fuego en el complejo. Pemex explicó que, durante trabajos programados de mantenimiento y vaciado de tanques, se produjo una flama en el exterior de un tanque de almacenamiento de residuos de vacío.

También aseguró que el evento fue controlado de inmediato y que no representó riesgo para trabajadores ni para la población.

Posteriormente, el 20 de julio, la empresa petrolera confirmó otro incidente: una fuga en una bomba de carga de crudo provocó una pérdida menor de aceite, con fuego incipiente y humo negro. La flama fue extinguida por personal contraincendios y no se reportaron personas lesionadas.

Además, durante el año se registraron episodios que inicialmente generaron versiones sobre posibles incendios o fugas y que después Pemex atribuyó a otras causas. Por ejemplo, en julio la empresa informó que una emisión visible correspondió a vapor de agua a alta temperatura y no a fuego o explosión.