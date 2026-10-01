Ataque en secundaria de Torreón: Muere subdirectora y detienen a 2 exalumnos; hay 3 heridos

Una mujer murió y tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras un ataque al interior de la Escuela Secundaria Número 13, ubicada en el ejido La Unión, en el municipio de Torreón, en la región Laguna de Coahuila, este jueves 1 de octubre.

La víctima mortal fue identificada por la Fiscalía General del Estado como la subdirectora del plantel, quien perdió la vida en el lugar tras la irrupción de los agresores.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, confirmó que entre las tres personas lesionadas se encuentran dos alumnos, uno de los cuales es reportado en estado grave.

Tras la alerta a los cuerpos de emergencia, elementos de seguridad detuvieron a dos jóvenes de 18 años, identificados como hermanos gemelos y exalumnos de la institución. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

¿Qué sabemos del ataque en una secundaria de Torreón?

De acuerdo con el fiscal, la principal línea de investigación apunta, de manera preliminar, a un posible conflicto de carácter emocional entre los exalumnos y personal de la institución en Coahuila.

“Sabemos que eran exalumnos, que el móvil que indican ellos de manera preliminar era un tema de sentimientos contra estos (integrantes de la institución)”, declaró Fernández al dar a conocer los primeros avances de la investigación.

Además, el fiscal descartó por el momento el uso de armas de fuego o la presencia de detonaciones y aclaró que no se identificaron explosivos de gran magnitud al interior de la escuela.

Precisó que los análisis periciales apuntan de forma preliminar al uso de armas blancas y objetos tipo petardos. El plantel escolar fue completamente resguardado por efectivos de la Policía de Investigación, con el acompañamiento de representantes de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno de Coahuila, mientras se concluyen las diligencias periciales e inspecciones en el sitio.