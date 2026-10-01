Un estudiante de 13 años ataca secundaria en Querétaro; hay cuatro heridos

Un menor de una secunadaria en Querétaro atacó con dos cuchillos a sus compañeros.

En Querétaro, un estudiante de secundaria, armado con dos cuchillos, atacó a cuatro de sus compañeros, causándoles varias lesiones.

Los hechos se registraron la tarde de este miércoles 30 de septiembre dentro de la Escuela Secundaria General Esperanza Cabrera, ubicada sobre Avenida del Parque, en la colonia Paseos de San Miguel, en la ciudad de Querétaro.

De acuerdo con los reportes preliminares, se supo que al concluir el recreo, un menor de aproximadamente 13 años se quedó afuera de su salón de clases.

El estudiante fue visto caminando por las áreas comunes de la escuela en actitud sospechosa.

El menor fue interceptado por el intendente, quien trató de dialogar con él, pero este hizo caso omiso y posteriormente se abalanzó en contra de varios de sus compañeros que en ese momento salían del salón de clases.

El estudiante alcanzó a herir a cuatro de sus compañeros. Les causó lesiones en las extremidades.

Se sabe que el menor con comportamiento agresivo traía dos cuchillos, con los que lesionó a los cuatro estudiantes.

Al percatarse de lo ocurrido, entre el intendente y varios maestros lograron someter al menor y lo despojaron de los objetos punzocortantes.

Las autoridades de la escuela reportaron este hecho violento al sistema de emergencias, por lo que hasta el plantel se trasladaron paramédicos para brindarle atención a los alumnos lesionados.

Los cuatro afectados fueron trasladados al Hospital del Niño y la Mujer de Querétaro para recibir atención médica y descartar alguna situación de riesgo.

Mientras tanto, el estudiante agresor fue entregado a los policías municipales, quienes lo trasladaron a la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Querétaro, para que se determine su situación legal.

Durante el arresto, el menor detenido fue acompañado por un docente de la escuela secundaria.

Las autoridades del plantel también dieron aviso a los padres del menor agresivo.

Horas más tarde, los estudiantes lesionados fueron reportados fuera de peligro.

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del agresor ni de los alumnos que resultaron afectados.

Tampoco se ha dicho qué fue lo que originó la agresión escolar dentro de la institución educativa.

Se sabe que las autoridades de la Fiscalía General de Querétaro mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué pasó en la secundaria de Querétaro?

Sobre este caso, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informó que activó los protocolos de actuación tras recibir el reporte de los hechos y dio aviso a las autoridades correspondientes.

La dependencia aseguró que mantiene contacto con la Fiscalía y los directivos de la Escuela Secundaria General Esperanza Cabrera, a fin de colaborar en la investigación.

Dijo también que implementa acciones para realizar una investigación administrativa con el fin de fincar responsabilidades en el ámbito educativo.

Este caso de agresión escolar no es el único que ha ocurrido en Querétaro.

En junio de 2022, Juan Pablo Zamorano, un adolescente de 14 años de origen otomí, sufrió un ataque de racismo y acoso escolar por parte de sus compañeros en la Escuela Telesecundaria “Josefa Vergara”, ubicada en la comunidad de El Salitre, en Querétaro.

De acuerdo con las investigaciones, dos compañeros de clase rociaron alcohol sobre la butaca de Juan Pablo y, al levantarse este con el pantalón humedecido, le prendieron fuego con un encendedor.

Juan Pablo sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas, los glúteos y los genitales. Requirió varias cirugías de injerto de piel y permaneció internado por varias semanas en el Hospital del Niño y la Mujer de Querétaro, del cual fue dado de alta el 11 de julio de 2022.

Los dos agresores, de 13 años, fueron vinculados a proceso penal por el delito de lesiones dolosas, pero por tratarse de menores de edad, se les concedió llevar su proceso en libertad bajo la custodia de sus padres.

La Fiscalía de Querétaro abrió una carpeta de investigación por omisión de cuidados y la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) determinó la suspensión indefinida de la profesora, toda vez que Juan Pablo y sus padres denunciaron que la maestra del grupo tenía conocimiento del acoso e incluso participaba en la discriminación.