La pista de los Zambada en CDMX: Así fue detenido ‘El Vicentillo’ en una lujosa casa del Pedregal

Vicente Zambada fue detenido en 2009 en una lujosa casa en Ciudad de México, donde años más tarde ha sido localizado su hermano, Mayito Flaco.

La Ciudad de México aparece nuevamente en los registros relacionados con integrantes de la familia Zambada.

Este miércoles 30 de septiembre, la DEA actualizó la ficha de búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, ‘Mayito Flaco’, y señaló a la capital mexicana como su última ubicación conocida.

El dato recuerda el antecedente de Vicente Zambada Niebla, ‘El Vicentillo’, quien fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Ciudad de México en marzo de 2009.

¿Cuándo detuvieron a ‘El Vicentillo’ en CDMX?

La detención de Vicente Zambada ocurrió el 18 de marzo de 2009 en la colonia Lomas del Pedregal, entonces Distrito Federal. De acuerdo con la Sedena, personal militar realizaba patrullajes tras recibir denuncias sobre personas armadas y localizó al hijo de Ismael ‘El Mayo’ Zambada acompañado por cinco personas.

El comunicado oficial señala que durante el operativo fueron aseguradas armas, vehículos, dinero en efectivo y documentación. La DEA también registró posteriormente que Zambada Niebla fue localizado y detenido en CDMX en marzo de ese año.

Años después, ‘El Vicentillo’ fue extraditado a Estados Unidos. En ese país se declaró culpable y posteriormente fue sentenciado a 15 años de prisión. El Financiero reportó que recuperó su libertad en 2021.

¿Qué dice la DEA sobre el ‘Mayito Flaco’?

En la actualización difundida este miércoles, la agencia estadounidense identifica a Ismael Zambada Sicairos como ‘Mayito Flaco’ y lo busca por una acusación relacionada con conspiración para distribuir drogas.

La ficha incluye sus características físicas y mantiene una recompensa por información que permita su captura.

El registro señala a la Ciudad de México como su última ubicación conocida, aunque esto no significa que la DEA haya confirmado que actualmente se encuentre en la capital ni que exista una detención en curso.

La actualización coloca a ‘Mayito Flaco’ en un punto distinto de la historia de la familia Zambada respecto a su hermano Vicente: mientras ‘El Vicentillo’ fue detenido en CDMX en 2009, el registro de la DEA sitúa ahora en la capital la última ubicación conocida de Ismael Zambada Sicairos.

En tanto, la ficha oficial de la agencia estadounidense mantiene vigente la búsqueda de ‘Mayito Flaco’, cuyo nombre también aparece en acusaciones federales de Estados Unidos relacionadas con tráfico de drogas.