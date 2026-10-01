Inversión turística fortalece liderazgo de Nayarit

La inversión turística programada posiciona a Nayarit en el primer lugar nacional, con una participación del 20 por ciento del monto registrado en todo México, informó la Secretaría de Turismo del Gobierno de México.

Los proyectos contemplados para la entidad representan una inversión conjunta de 9 mil 281 millones de dólares, resultado que refuerza el papel de Nayarit dentro del desarrollo turístico nacional y refleja la confianza de inversionistas en el potencial del estado.

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero señaló que este avance es resultado del trabajo permanente de gestión y promoción realizado para consolidar a Nayarit como un destino competitivo y generar condiciones favorables para la llegada de capital.

El mandatario destacó que el crecimiento de la actividad turística debe tener una repercusión directa en la economía estatal, particularmente a través de nuevos empleos y mayores oportunidades para los comercios y negocios locales.

Asimismo, refrendó el compromiso de su administración para mantener una estrategia que vincule la inversión con el bienestar social, de manera que las oportunidades derivadas del desarrollo turístico contribuyan a que las y los nayaritas puedan desarrollarse y construir su futuro en la entidad.