De la maquila a la cinematografía

Imaginemos a un equipo que pasa tres años levantando una película mexicana. Consigue fondos públicos, estímulos fiscales, inversión privada y filma. Cuando termina el montaje, siente que ha vencido la estadística.

Ahí empieza otra carrera: la cinta necesita promoción, distribución, pantallas, plataformas, mercados y audiencia.

Para algunas producciones independientes, un festival puede abrir puertas hacia compradores, programadores o prensa. Es una pieza del recorrido, no el responsable de sostenerlo entero.

La discusión reciente sobre la fragilidad financiera de Guadalajara y Morelia importa porque deja ver algo más grande: México ha construido apoyos para distintos momentos del cine, pero no necesariamente una estrategia capaz de seguir una película desde que se escribe hasta que encuentra público.

PROFEST duplicó en 2026 su bolsa hasta 100 millones de pesos y apoyó 149 festivales. Existen además FOCINE, EFICINE, IMCINE, cinetecas, incentivos estatales, universidades y capital privado.

El mapa está lleno de instrumentos. Los vacíos aparecen en los espacios que quedan entre ellos.

El Programa Institucional del IMCINE 2025-2030 reconoce dos problemas que rara vez se leen juntos: una “insuficiente articulación institucional y comunitaria” y barreras estructurales para la exhibición y circulación.

En 2024, apenas 4% de los boletos vendidos en cerca de 7 mil 400 pantallas correspondió a películas mexicanas; 46% de los estrenos nacionales se exhibió en menos de diez pantallas.

Ese 4% obliga a mirar lo que ocurre después del rodaje. México puede financiar una película y verla desaparecer antes de que encuentre espectadores.

La taquilla no agota el valor cultural, pero revela si una obra logró atravesar la cadena y hallar audiencia.

También obliga a distinguir dos formas de competitividad que solemos confundir. Una consiste en ser un buen país para filmar.

México tiene técnicos, locaciones, estudios, experiencia e incentivos capaces de atraer grandes producciones extranjeras. Esa actividad genera empleo, conocimiento y derrama económica.

La otra supone construir una cinematografía capaz de sostener sus propias historias.

Ahí cuentan la distribución, el tiempo en pantalla, la recuperación de inversión, la propiedad intelectual, la exportación, los públicos y la posibilidad de que una película contribuya a financiar la siguiente.

Podemos volvernos indispensables para producir contenidos ajenos y, al mismo tiempo, mantener una presencia mínima de nuestras películas frente al espectador mexicano.

Esa paradoja debería preocupar más que cualquier discusión aislada sobre una convocatoria.

Los festivales aparecen dentro de esa cadena, pero no deben cargar con ella. Algunos conectan proyectos con productores, compradores, distribuidores y mercados internacionales; otros cumplen funciones de formación, exhibición o acceso cultural.

Su fragilidad no explica por sí sola el problema. Lo hace visible.

Francia ofrece un contraste útil. Su Centro Nacional del Cine acompaña distintas etapas, desde desarrollo y producción hasta distribución, exhibición y exportación.

En 2025, las películas francesas conservaron 37.9% de su mercado doméstico. Las condiciones son distintas y copiar modelos sería absurdo. Vale observar la lógica: alguien sigue el recorrido completo.

México parece medir con mayor facilidad lo que pone en marcha que lo que consigue sostener. Contamos películas filmadas, proyectos apoyados, rodajes atraídos y festivales financiados.

Sabemos menos sobre cuánto circulan las obras, cuánto valor recuperan, qué derechos permanecen en el país, cuánto exportamos o cuántas carreras sobreviven después del estreno.

Una industria cinematográfica no se consolida por acumulación de producciones. Se consolida cuando talento, inversión, propiedad intelectual, distribución y audiencias forman un circuito capaz de reproducirse.

La discusión presupuestaria debería comenzar por un mapa completo de la cadena. Seguir el dinero y las películas. Localizar duplicidades, vacíos, retrasos y puntos de fuga.

Distinguir qué instrumentos protegen cultura, cuáles desarrollan industria y dónde ambas funciones se encuentran.

ANTES DEL FIN

México puede convertirse en uno de los mejores lugares del mundo para filmar. Sería un logro económico importante.

Una cinematografía propia exige además que nuestras historias circulen, compitan, generen valor y encuentren a quienes fueron hechas para verlas.

Ahí está la distancia que todavía importa medir.

Y también financiar.