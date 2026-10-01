Con ventas de 24 mil mdd, BCD Travel renueva su marca y su tecnología

BCD Travel es una compañía holandesa que afirma tener presencia en 170 países, haber registrado ventas por 24 mil 400 millones de dólares a nivel global el año pasado y tener una retención de clientes del 95 por ciento. ¿A qué se dedica?, principalmente a la gestión de viajes corporativos, aunque también ofrece organización de eventos y viajes de placer.

Sus clientes son Pymes y grandes empresas como Pepsico, Toyota, Toshiba, Siemens y Philips, sólo por mencionar algunas, cuyos ejecutivos viajan constantemente por motivos laborales. A ellos les ayudan a optimizar sus viajes con tecnología, consultoría y atención personalizada, con servicios que incluyen planeación, reservaciones, control de gastos, análisis de datos y estrategias para mejorar su experiencia como viajeros.

Esta empresa nació en enero de 2006, cuando John Fentener van Vlissingen, propietario del Grupo BCD –que había fundado en 1975–, compró algunas compañías que le competían, como TUI TQ3 Travel Solutions Management Holding GmbH y adquirió una participación mayoritaria de la inglesa The Travel Company. Estas dos empresas se fusionaron con WorldTravel BTI, bajo una misma propiedad, para formar BCD Travel, que comenzó a operar bajo su nueva marca en marzo de ese mismo año.

En 2005, Grupo BCD tenía presencia en 12 países de América del Norte, Sudamérica, Europa y la India, contaba con ocho mil 350 empleados y reportó ventas por 5 mil millones de dólares. Pero con las adquisiciones que hizo calculaban que su facturación para 2006 llegaría a los 9 mil millones de dólares, ya que las empresas compradas vendían conjuntamente 3 mil 500 millones de dólares; y su planta de trabajadores crecería a 13 mil.

Apenas tres meses después de su surgimiento, BCD Travel llegó a México en junio de 2006 con la siguiente presentación: eran una compañía con 12 mil millones de dólares en ventas totales, presencia en 96 países y 12 mil empleados.

Para finales de ese año, tenían oficinas en 11 ciudades del país: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Saltillo, Veracruz, Reynosa, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Cuernavaca, León y Ciudad Obregón.

Y su planta laboral era de 315 colaboradores.

Con toda esta historia, hoy BCD Travel decidió evolucionar su marca, renovar su plataforma de gestión de viajes impulsada por Inteligencia Artificial en América Latina, y hasta cambiar el color que la ha caracterizado.

Ahora la empresa se llama simplemente BCD.

Beat Wille, senior vicepresidente y director para América Latina de BCD, comenta que en esta región, donde tienen oficinas en 18 países, sus ventas suman mil 200 millones de dólares, con crecimientos anuales sostenidos de un dígito, pero asegura que para el siguiente año, es decir, en 2027 el aumento será de dos dígitos. Según sus proyecciones, para el año 2034 este mercado crecerá hasta los 88 mil millones de dólares.

Por su parte, Rolando Robles, vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia en Latinoamérica, añade que, de acuerdo con datos de la Global Business Travel Association (GBTA), el gasto promedio por viaje corporativo es de alrededor de mil dólares y la región aporta casi el 3 por ciento de los viajes corporativos a nivel global.

De este pastel, Brasil es el principal mercado de viajes corporativos en América Latina y el décimo en el ranking mundial; en tanto que México ocupa el lugar 20 en el mundo, en parte debido a que el nearshoring ha impulsado su crecimiento.

En cuanto a la renovación de su plataforma tecnológica Tripsource, se incluyen nuevas funciones que aporta la Inteligencia Artificial, como la automtización de servicios a la medida del cliente; itinerarios mejorados, con mensajes personalizados en el momento oportuno; y la optimización automática de tarifas.

La intención es centralizar todo en Tripsource, para no tener que recurrir a otras partaformas, afirma Ángela Torres, directora de Mercadotecnia y Comunicaciones en América Latina de BCD.

Esta evolución de marca parece simple, casi de regreso al origen, ya que omitieron el “Travel” y ahora sólo se llama BCD, como originalmente la bautizó su fundador, quien falleció el año pasado, a los 86 años de edad. Pero en realidad se trata de una empresa que, a decir de Robles, reinvierte mucho dinero y de manera constante en tecnología. Y a eso le apuestan con este cambio, a la Inteligencia Artificial, como es inevitable y como lo está haciendo todo el mundo.