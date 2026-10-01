Aprieta el PT: “somos fundamentales” en la ‘4T’

Aunque se dicen “optimistas” de que la mesa técnica con Morena dará resultados y continuará su alianza, ayer, de paso por el Palacio Legislativo, Benjamín Robles, de la dirigencia nacional del PT, advirtió: “Nosotros somos fundamentales” para la ‘4T’. Tan es así, afirmó, que “sin nosotros no se hubiera logrado el triunfo en siete u ocho gubernaturas” que ahora tiene la coalición. “Ni AMLO hubiera ganado la CDMX”. El partido rojo también presiona, por otras vías, para ser escuchado. Ahora demanda la desaparición de poderes en Oaxaca y la salida del “delincuente Salomón Jara, por sus vínculos con el crimen organizado”. Se llevan fuerte en el movimiento.

Debate y reclamos… en el vacío legislativo

Tanto exigen los diputados del PAN, PRI y MC la presencia en el pleno de los funcionarios del gabinete de la presidenta Sheinbaum, que ayer, cuando acudió el secretario de Hacienda, Edgar Amador, el salón lució vacío por varios momentos, con menos del 30 por ciento de los legisladores en sus curules. Panistas, priistas y emecistas iniciaron con duros reclamos al funcionario en el análisis de la glosa del Informe, pero después desaparecieron. Y no se diga al iniciar la exposición del Paquete Económico 2027, con la presencia de no más de 200 de los 500 diputados.

Van 9 mdp en incentivos a personal del INE

El Instituto Nacional Electoral, que preside Guadalupe Taddei, se puso generoso y otorgará incentivos por 9 millones 256 mil 854 pesos a 475 empleados. A 435 personas se les otorgará el incentivo por rendimiento, a 25 por colaboración en asesorías, a nueve por grados académicos y a 10 por excelencia en el desempeño. El árbitro electoral determinó que la entrega de los incentivos no generará un impacto en su presupuesto. Y eso que aún no aprueban los diputados el PEF.

Notarías en la mira

A pesar de haber acusaciones en su contra, un grupo de siete notarías públicas en Hidalgo mantiene ligas de colaboración con la delegación del Infonavit en el estado, cuyo delegado Alejandro Canek Vázquez es objeto de investigaciones relacionadas con cobros indebidos a derechohabientes para facilitar acceso a créditos de vivienda. Para muestra, la notaría 1 de Ixmiquilpan, a cargo de Marcela Pascoe, quien fue vinculada a proceso en marzo pasado por falsificación de documentos oficiales; o la número 22 de Pachuca, por conflicto de intereses.

Pierde la cabeza Calderón

Mientras el expresidente participaba en el Foro América Libre, en Reforma, extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro se daban vuelo con la estatua de bronce de Felipe Calderón, que se encuentra en el Complejo Cultural Los Pinos. Resulta que a la efigie, de por sí derrumbada desde hace más de un año, le cortaron la cabeza. Así mostró el grupo de exelectricistas su inconformidad ante la aparición pública del exmandatario. Esperemos que no se lo encuentren en persona.

Tremendo susto en el PRI

Quienes se llevaron tremendo susto fueron empleados del PRI. Y es que un sujeto, identificado como Moisés García, logró infiltrarse como cocinero en la sede central del tricolor, en la colonia Buenavista de la CDMX. En un descuido, dicho individuo logró ingresar a la oficina de Alejandro Moreno, líder nacional del partido. En minutos, el hombre estuvo a nada de robar dinero y objetos de valor que estaban en una caja fuerte, la cual abrió a golpe de mazo. Personal de seguridad del partido escuchó los martillazos y, al entrar a la oficina, sorprendió al ladrón con 25 mil pesos en efectivo. Al final, el ladrón fue llevado al Ministerio Público.