A 24 horas de haber recibido sus nombramientos de “coordinadoras” estatales de la ‘4T’, ya la dirigencia nacional de Morena tuvo que salir en defensa de Jasmine Bugarín y Clara Luz Flores. De la nayarita afirmó que “sí, tiene doble nacionalidad”, pero que expresó su disposición a iniciar el trámite de renunciar a la estadounidense. Y de la regia y su amarga historia con Keith Raniere, fundador de NXIVM, sencillamente dijo que ya es un “caso cerrado”. Primeras piedras en el camino, y esto apenas empieza.

El PT, ¿indispensable o sólo necesario? para la ‘4T’

De plano, el diputado verde Raúl Bolaños-Cacho le dijo al PT que ya le baje, porque “no es indispensable, pero sí necesario” en la coalición de la ‘4T’. “Necesitamos mantenernos unidos y privilegiar los intereses primero de la nación y después de los estados”, conminó el oaxaqueño. Dijo que la unidad sí es indispensable, sobre todo “cuando vamos a un proceso electoral, el más grande en la historia”. Tan al tanto está de lo que pasa con el partido rojo, que comentó que vio al profe Anaya asistir al informe de la presidenta. Está en todo el presidente de los diputados.

Denuncian promoción anticipada

La dirigencia de Acción Nacional en la capital presentó ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México una queja en contra de Citlalli Hernández y otros morenistas por presuntos actos anticipados de campaña, derivado de las pintas con la leyenda “CH nos une” que aparecieron en la Cuauhtémoc. Aunque la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena rechazó estar detrás de las pintas, el PAN afirma que la estrategia busca posicionarla en la contienda por esa alcaldía y por ello la autoridad debe fiscalizar. Ahora el asunto está en manos del árbitro electoral capitalino.

Alistan protesta contra Calderón

Extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro alistan una protesta masiva en el foro América Libre que promueve el expresidente Felipe Calderón. Y es que se presume que el exmandatario, que desarrolla sus actividades en España, asistirá al evento que reunirá hoy a personajes de la derecha latinoamericana. Los extrabajadores no desaprovecharán la oportunidad de reprocharle las afectaciones que provocó aquel decreto que extinguió la compañía. Con el amago, ¿se animará el expresidente a presentarse en el evento?

Compromiso de los diputados con la UNAM

Con una fuerte goya y en sesión solemne, el pleno de la Cámara de Diputados inscribió con letras de oro en el Muro de Honor la leyenda “475 años de la Universidad de México (1551-2026)”. Como pocas veces se ve en el recinto del Palacio Legislativo, todos los partidos coincidieron en que la UNAM es y ha sido el “faro de conocimiento, libertad y justicia”. Pero el rector, Leonardo Lomelí, les pidió que asumieran “un compromiso con la autonomía, la investigación y la cooperación entre instituciones; que afiancen a la Universidad como un espacio donde sea posible estudiar con libertad y conseguir futuros más justos”. ¿Podrán los diputados?

Deuda histórica

Claudia Sheinbaum ayer afirmó, tajante, que la investigación en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no se va a cerrar hasta que se conozca la verdad, se haga justicia y se sepa dónde están los jóvenes. Pese a que la mandataria resaltó las nuevas líneas de investigación, la verdad es que Morena tiene una deuda histórica con esa causa, porque mientras fue oposición, utilizó la tragedia como un estandarte de lucha. Sin embargo, ocho años después de que la autodenominada “cuarta transformación” llegó a Palacio Nacional, los familiares de las víctimas siguen esperando verdad y justicia.

Cabildero demorado

Al Senado llegó un cabildero contra la reforma para prohibir la doble nacionalidad: Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico. Aunque no quiso especificar nombres, se reunió con senadores oficialistas, de Morena, PVEM y PT. Sin lograr nada, porque la reforma fue aprobada a las dos horas. El republicano argumentó que es una reforma que no tiene “lógica”, al querer poner ciudadanos de primera y segunda, y afecta hasta 15 millones de personas con doble nacionalidad. Demasiado tarde, mister.