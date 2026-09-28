“Como quieran y donde quieran”

Aunque el líder morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, admitió en público que no quiere “arriesgar” ni exponer a los titulares de Economía y de Gobernación a una comparecencia en el pleno para la Glosa del Informe, reveló que la respuesta de los funcionarios fue contundente: “Yo, lo que decida la Cámara de Diputados, puedo ir al pleno, a comisiones, a la junta. No tengo problema, donde quieran ustedes yo voy”, retó Marcelo Ebrard. “Yo estoy dispuesta a ir a donde quieran”, respondió también Rosa Icela Rodríguez. Veremos si se concreta su asistencia en el pleno y si la oposición se conduce con respeto.

¿Habrá encuentros ríspidos?

El miércoles 30 tendrá lugar en San Lázaro lo que la oposición del PRI y el PAN llama el “primer encuentro ríspido” de legisladores con el gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum, para la glosa del informe en el pleno. Ese día le toca al secretario de Hacienda, Edgar Amador. Nos anticipan los opositores que son indefendibles y hasta impresentables los resultados: “Cero crecimiento y gigantesca deuda pública es lo menos que reclaman. De antemano, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, de Morena, les ofreció “diálogo, apertura y responsabilidad”. Ya se verá cómo se pone. En comisiones, hoy va la titular del Medio Ambiente, Alicia Bárcena.

Copia Alito método de Morena

Más que solo criticar y acusar a Morena, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, copió y siguió el método morenista y este fin de semana designó en Zacatecas al empresario y político priista Adolfo Bonilla Gómez como su futuro candidato a la gubernatura del estado para 2027. Y no solo eso, lo que fue notorio también fue que, en sus discursos y en sus redes sociales, Alito llamó de todo a los morenistas y al gobierno de aquel estado, pero en ningún momento los calificó de “narcopolíticos”, “narcopartido” ni “narcogobierno”, como le ordenó el INE. ¿Será solo por su buena relación con los Monreal?

¿Más fracturas PT-Morena?

Parece que las inconformidades en el Partido del Trabajo siguen. Ayer la senadora Geovanna Bañuelos agradeció el apoyo que tiene del partido allá en Zacatecas, la tierra que ella quiere gobernar, pero en la que Morena decidió colocar a Verónica Díaz como su candidata. “Su apoyo incondicional me inspira a continuar en la lucha por la transformación. ¡Gracias por estar siempre! ¡Juntas y juntos, más unidos y firmes que nunca!”, expresó la vicecoordinadora parlamentaria. ¿Habrá candidatura sin alianza?

Morenafest en el Zócalo

Las hordas en las redes sociales siguen a todo lo que dan contra el oficialismo. Ayer lograron colocar la palabra “narcofest” como tendencia en la red social X. Otros temas muy sonados ayer fueron las críticas hacia el acarreo en el Zócalo, así como la venta de parafernalia alusiva a los rostros de AMLO y Sheinbaun, los presidentes de la llamada “cuarta transformación”, incluidos cuadros de hasta mil 500 pesos. Pero para todos había precios, pues también se vieron muñequitos de trapo alusivos a prominentes miembros del “movimiento”.

Pasaron lista y les tomaron foto

Y para que no quede duda, muchos de los asistentes ayer al Zócalo lo hicieron “invitados” por los servidores de la nación, quienes prácticamente a diario recorren la capital ofreciendo los programas sociales del gobierno capitalino y federal, y quienes en los últimos días advirtieron a la gente que para que la gestión de sus “trámites” avanzara, tenían que ir al Zócalo a escuchar a la presidenta y, ya luego, si querían se podían quedar a pasear en el Centro Histórico. Ofrecieron llevarlos y les advirtieron que les iban a pasar lista de asistencia y tomarles foto como prueba. Y así lo hicieron.