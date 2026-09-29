Elude la Tía Tatis respaldo directo

Insistentes fueron los reporteros al preguntarle a Tatiana Clouthier si estaba conforme con los resultados de la designación de la ‘coordinadora’ de la ‘4T’ en Nuevo León. Pero la hija de Maquío fue más persistente: “Yo acompaño el proyecto de nuestra presidenta”. Una cosa es aceptar y otra respaldar, le dijeron los de grabadora. “Lo que yo respaldo es el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum”, machacó. Ya lo dijo su hermano Manuel Clouthier: “Qué chingadazo le pusieron la presidenta Claudia, Morena y la ‘4T’ a Tatiana al no seleccionarla como su candidata”.

Góber de Chihuahua pide ‘paro’ a la Corte

Ayer la gobernadora de Chihuahua y villana favorita de la ‘4T’, Maru Campos, lanzó un exhorto a los ministros: que validen la impugnada reforma estatal que anula una elección “si en ella interviniera el crimen organizado o si el candidato tuviera vínculos con estos terroristas”. La panista argumentó que “no fue una ocurrencia”, sino respuesta a lo que se ha visto: “Estados enteros donde el narco decide quién se registra, quién compite y quién gana, como en Sinaloa”. La mandataria recordó que esa reforma la votaron todas las fuerzas políticas, menos “adivinen quién, los diputados locales de Morena”, pero “aun así ganamos los buenos”. Por ello, Campos apeló a que los ministros sean congruentes, pues “llegaron con el voto del pueblo”. Ya se verá…

Clama Semarnat por más presupuesto

La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, habló y lo hizo fuerte ayer en San Lázaro. “No nos alcanzan los recursos, hay áreas estratégicas de la secretaría que necesitan más apoyo; una de ellas es la Profepa. Necesitamos más apoyo para inspectores”, dijo a los diputados, quienes aprobarán el Presupuesto 2027. Y fue más allá: “Nosotros generamos recursos muy importantes; el año pasado fueron 6 mil millones de pesos de multas, de permisos, y quisiéramos que hubiera un retorno mayor”. A ver si la escuchan.

Buena gira

Fructífera y de alto impacto por sus resultados puede calificarse la participación del canciller Roberto Velasco Álvarez en los trabajos de la Asamblea General de la ONU, donde acudió en representación de la presidenta Sheinbaum. Basta con una revisión a la amplia agenda de encuentros que desplegó, incluidas reuniones bilaterales con ministros de Exteriores sin excluir ninguna región del mundo, representantes de organismos e instituciones internacionales, para darse cuenta de que su presencia marcó agenda en favor de México. Habrá que sumarle la reunión con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, al término de su participación en la plenaria.

Elogios verdes

Para que vean que no se equivocó al levantarle la mano, el güero Manuel Velasco, coordinador de la bancada del PVEM en el Senado, se deshizo en elogios a Jasmine Bugarín, su compañera de bancada, tras ser electa como la abanderada de la alianza para la gubernatura en Nayarit. “Sabe cumplir y dar resultados, porque todo lo que ella ha logrado se lo ha ganado a pulso, con base en su esfuerzo, entrega y trabajo”. Esas son sólo unas de las frases que le dedicó.

Por la mayoría calificada

Ante los rompimientos y sinsabores en la ‘4T’, el que se mostró muy optimista ayer fue el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, quien aseguró que harán todo el esfuerzo para obtener la mayoría calificada y aprobar la reforma constitucional sobre la doble nacionalidad. “Nosotros creemos que tenemos los votos, vamos a demostrar lealtad, consistencia política y congruencia. No es una cosa menor, no se puede protestar ante dos banderas”, dijo el también presidente de la Jucopo.