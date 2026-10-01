Nearshoring detona Near-Living

México es ya el segundo generador de compradores residenciales extranjeros en Estados Unidos. Esta posición es reflejo de una revolución movida por la necesidad de inversionistas y empresarios de establecer residencias operativas en ese territorio, luego de que las compras de activos residenciales dejaron de ser originadas por una lógica defensiva de proteger activos frente a la volatilidad cambiaria, la incertidumbre política o los ciclos económicos locales.

Es un movimiento coyuntural resultado del efecto del nearshoring que está creando una nueva ola de internacionalización del patrimonio latinoamericano, que BAI Capital, liderado en México por Juan Carlos Eguiarte, define como Near-Living.

No es un tema menor si se considera que en el último año la adquisición de 9,400 propiedades generó transacciones por 5 mil millones de dólares, de acuerdo con el informe International Transactions in US Residential Real Estate 2026 de la National Association of Realtors (NAR).

Sin embargo, la posición de México, apenas detrás de Canadá, nos lleva a un fenómeno profundo originado en el efecto de la expansión de compras de residencias en estados como California, Texas y Florida, los tres principales destinos de compradores mexicanos de vivienda.

En este grupo, Florida concentra 20% de las operaciones, California 19% y Texas 12%, luego de que son estados que combinan grandes centros empresariales, conectividad con México, universidades, comunidades latinas consolidadas y mercados inmobiliarios profundos.

El camino que elevó un 14% la participación de México en las adquisiciones internacionales de vivienda ha permitido transformar la lógica de la residencia, administrar patrimonios y, especialmente, integrar una arquitectura orientada al desarrollo generacional.

Por ello, como sugiere un análisis de KPMG México en este movimiento, más allá de exportar productos o abrir oficinas; las familias comienzan a construir una presencia permanente en distintas jurisdicciones.

Esta lógica explica por qué 27% de las empresas familiares mexicanas tiene la expansión geográfica como prioridad estratégica de crecimiento.

En consecuencia, la conversación ya no gira únicamente alrededor de la rentabilidad de una inversión o de la compra de un inmueble, sino en el camino que genere la capacidad de operar, invertir, emprender y desarrollar talento desde distintas jurisdicciones, con seguridad jurídica y visión de largo plazo.

Los números de NAR revelan que los compradores mexicanos incrementaron de 8 a 14% su participación en el mercado de internacionales de vivienda en EUA .

Y no sólo eso, el perfil de compradores destaca cómo 56% extranjeros son de residentes (resident foreigners).

No obstante, la participación de compradores mexicanos ha ido en aumento. Entre abril de 2024 y marzo de 2025 los mexicanos adquirieron 6 mil 200 viviendas en el mercado estadounidense en operaciones conjuntas equivalentes a 4 mil 400 millones de dólares, equivalentes a 8% de las compras internacionales reportadas por la NAR.

Con un ticket promedio de 531 mil 914 dólares, la adquisición de residencias de compradores mexicanos experimentó un incremento de 52% mientras el mercado internacional de adquisiciones de compradores extranjeros en Estados Unidos se contrajo, además de que en general 48% de las adquisiciones internacionales se realizaron completamente en efectivo.

Si bien el impulso del último año tenderá a estabilizarse, el reto para la continuidad y velocidad de la participación de compradores mexicanos conforme a la perspectiva de BAI Capital dependerá de la evolución en las tasas de interés, tipo de cambio, precios inmobiliarios, condiciones migratorias y la integración económica regional.

Con todo, el peso de lo alcanzado por el Near-Living es la dimensión humana del nearshoring y cómo dejó atrás décadas donde los mercados internacionales receptores fueron sólo refugio de inversión. Hoy la ola se dirige hacia una era de movilidad patrimonial donde las familias construyen una vida económica, profesional y de activos.