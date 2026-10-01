Revisión del T-MEC: México está cerca de acuerdo con EU para bajar aranceles a autos y acero

Marcelo Ebrard representó a México en la reunión del G-20 de ministros de comercio.

El Gobierno de México confía cada vez más en alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos en torno al T-MEC que reduzca los aranceles a exportaciones clave como el acero, el aluminio y los vehículos ligeros, según dijeron a Bloomberg funcionarios mexicanos familiarizados con las negociaciones.

Ambos países trabajan en los detalles de un acuerdo que reduciría del 25 por ciento al 15 por ciento los aranceles estadounidenses a los vehículos ligeros , según los funcionarios, que pidieron permanecer en el anonimato.

Dado que la tasa plena se aplica únicamente al contenido no estadounidense, el arancel efectivo se situaría entre el 10 por ciento y el 12 por ciento, según las fuentes. México, sin embargo, sigue presionando para obtener mejores condiciones que las ofrecidas a Canadá el mes pasado. EU ofreció a Canadá una tasa nominal del 15 por ciento, que podría reducirse a alrededor del 7 por ciento tras aplicar el descuento máximo por contenido regional.

Los funcionarios también confían en alcanzar un acuerdo para reducir los aranceles al acero y el aluminio , actualmente en 50 por ciento, aunque señalaron que todavía no está claro cuánto podrían bajar.

Una reducción de los aranceles sería especialmente importante para la gran industria automotriz mexicana , que emplea a unas 800 mil personas. La gran mayoría de los vehículos fabricados en México se exportan a EU, que además tiene a México como su mayor proveedor de autopartes.

Los productores mexicanos de acero y aluminio enfrentan una presión similar, dado que EU es el principal destino de estos metales.

Pacto interno para eliminar aranceles de EU

Expertos coinciden en que la reducción de aranceles es uno de los principales objetivos de México en un eventual acuerdo interino con Estados Unidos.

Diego Marroquín Bitar, investigador del Programa de las Américas del Center for Strategic and International Studies (CSIS); y Juan Carlos Baker Pineda, investigador del Georgetown Americas Institute, señalaron que cualquier reducción de los aranceles de la Sección 232 probablemente estará acompañada de exigencias de Washington.

“Es difícil imaginar que la Casa Blanca reduzca los aranceles existentes de las Secciones 232 y 301 sin pedir algo a México a cambio”, señalaron en un análisis.

Los especialistas destacaron que México buscaría no solamente reducir los aranceles que actualmente enfrentan sus principales productos de exportación, sino también obtener protección frente a futuras medidas arancelarias de Estados Unidos.