Parques y naves industriales demandarán más electricidad durante 2027

El crecimiento de los parques industriales en México enfrentará un desafío creciente en suministro eléctrico , justo cuando la capacidad de generación y transmisión podría recibir menos recursos públicos.

Los 82 parques que la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP) prevé desarrollar entre 2026 y 2030 requerirán 2 mil 793 megawatts (MW) adicionales, mientras que el presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contempla una reducción real de 8.5 por ciento para 2027.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 (PPEF) el recorte a la “empresa productiva del estado” es de 30 mil 819 millones de pesos.

Gobierno reduce presupuesto para generación de energía

Para las actividades de “Generación” y de “Transmisión” de electricidad, los recursos proyectados por el gobierno se redujeron en 3.9 y 12.1 por ciento, respectivamente para el año entrante, en el que el sector inmobiliario industrial elevará su requerimiento de energía eléctrica a 705 MW desde los 592 MW adicionales demandados en este año.

Actualmente, la capacidad instalada de los 491 parques industriales en operación asciende a 17 mil 786 megawatts, el 87 por ciento para uso mixto, 7.7 por ciento a manufactura y el 4.4 por ciento para logística, según datos de la AMPIP.

“En términos energéticos, los parques industriales enfrentan una presión estructural derivada de dos factores. Por un lado, una demanda cada vez mayor de energía eléctrica , por el crecimiento operativo como por la llegada de nuevos usuarios. Por el otro, un entorno regulatorio en evolución”, señaló el organismo.

En el reporte “Suministro eléctrico para parques industriales”, la AMPIP advirtió que esta doble dinámica impacta tanto a los parques en operación como a los que se encuentran en proceso de desarrollo, es decir, los 82 proyectos que representan 18 millones de metros cuadrados e inversiones por más de 5.6 mil millones de dólares.

De acuerdo con la Asociación fundada en 1986, estos escenarios requieren un fuerte enfoque en energías limpias , generación distribuida y la modernización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para garantizar la competitividad y sostenibilidad a largo plazo.

“Nosotros tenemos una oferta suficiente de espacios industriales como para recibir las inversiones. Tenemos 20 parques que hemos entregado en el marco del Plan México que tienen la disponibilidad de energía eléctrica. Lo que puede afectar, que se empiece a construir en 2027, considerando que en México son más o menos unos 3 años para desarrollar un parque industrial, pues en 2030 es cuando pudiéramos llegar a ver ese efecto”, dijo Claudia Esteves, directora general de la AMPIP.

(El Financiero)

En entrevista con El Financiero, Esteves descartó que el recorte al presupuesto de la CFE para 2027 genere incertidumbre, pero sí habrá un seguimiento para saber qué obras pueden resultar afectadas y las capacidades en los distintos nodos.

“Buscamos hablar el lenguaje de la CFE y hablamos en términos de nodos para ir identificando dentro de los nuevos parques, dónde está creciendo más la demanda y cómo está el programa de expansión de la Comisión Federal de Electricidad y detectar sus cuellos de botella para evitar caer en algún riesgo de saturación o de insuficiencia”, explicó la directiva.

Entre los esquemas de suministro y gestión eléctrica para los parques industriales en el país, se encuentra la inversión mixta con CFE, la cual concentra una participación mayoritaria y permite acelerar la capacidad firme alineada al despacho eléctrico del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Además, se encuentran los sistemas de almacenamiento incorporados al marco regulatorio, los cuales colaboran en la reducción de picos de demanda y respaldo dentro del SEN; además del suministro para electromovilidad, una figura específica para cargadores de flotas vehiculares eléctricas.

Para la plataforma especializada en inmuebles comerciales en México, Spot2.mx, la factibilidad eléctrica ha pasado de ser un valor agregado a un filtro de eliminación para instalar una nave industrial.

Según la firma, al cierre del segundo trimestre, la renta industrial promedio pasó de 7.90 a 8.60 dólares por metro cuadrado, es decir, un alza cercana al 9 por ciento, respecto al trimestre anterior.

Dicho incremento implica una “prima energética” considerada como el sobreprecio que pagan los ocupantes por una nave con factibilidad eléctrica documentada frente a una que no la tiene.

Hacia adelante, tres factores definirán si dicha “prima energética” se amplía o se contiene.

El primero es estrictamente eléctrico, tiene que ver con la brecha entre la demanda de los parques en construcción y si la capacidad de la red sigue creciendo.

El segundo es la competencia por espacios que representan los Data Centers, quienes pagan rentas muy por encima de la logística tradicional por el mismo predio con energía disponible, sobre todo en el Valle de México.