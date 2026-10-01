Aprueba 70% a la presidenta Sheinbaum en su segundo año: Encuesta EF

La presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo una aprobación ciudadana de 70% en septiembre, según revela la encuesta nacional de El Financiero, un par de puntos más que el mes anterior y regresando a un nivel que no se había registrado desde marzo.

Este ligero rebote en la popularidad de Sheinbaum refleja un mes de festejos patrios, pero también la gira de la presidenta por el país para promover su Segundo Informe de Gobierno.

La encuesta, que también arroja una desaprobación de 30%, pidió a las personas opinar sobre mejoría o empeoramiento en diversos rubros durante los últimos 12 meses, lo cual se hizo también cuando Sheinbaum cumplió un año en la Presidencia.

(Gráfica: El Financiero)

En lo relativo a escuelas y sistema educativo, 45% de personas percibe mejoría y 33% empeoramiento. En servicios médicos y de salud pública, 42% percibe mejoras y 36% que va empeorando. En pobreza y desigualdad, 41% dijo que las cosas van mejor y 38% que van peor.

En todos estos rubros la opinión positiva bajó con respecto a un año antes, pero en pobreza la baja fue más marcada, de 48 a 41%. En combate al huachicol, 35% ve avances y 30% retroceso.Al preguntar sobre Pemex, 31% percibe mejoras y otro 31% empeoramiento.

(Gráfica: El Financiero)

En los rubros usuales a los que el sondeo da seguimiento, el desempeño positivo del gobierno en apoyos sociales aumentó de 64 a 68% en el último mes; en economía hubo poco cambio, al variar de 50 a 49% de opiniones favorables.

Y, aunque en seguridad, crimen organizado y corrupción predominan las opiniones negativas sobre el desempeño, en los tres rubros hubo aumentos de la opinión favorable, de 13 a 27% en seguridad, de 14 a 22% en corrupción y de 11 a 20% en crimen organizado.

(Gráfica: El Financiero)

En las negociaciones del T-MEC también hubo mejoras, al pasar la opinión positiva de 56 a 60% entre agosto y septiembre.

(Gráfica: El Financiero)

En la encuesta se evaluó a diversos miembros del gabinete de la presidenta. El mejor calificado fue Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, con 63% de opiniones favorables; le sigue Marcelo Ebrard, titular de Economía, con 54%.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, obtuvo una opinión favorable de 52%, seguida por Leticia Ramírez, de Bienestar, con 50%.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, tuvo 45%; Mario Delgado, de Educación, 43%, y Roberto Velasco, de Relaciones Exteriores, 39%, aunque el sondeo fue previo a su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

aprobación claudia sheinbaum (Gráfica: El Financiero)

El sondeo también midió el nivel de aprobación a las dos cámaras legislativas y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

(Gráfica: El Financiero)

La Cámara de Senadores obtuvo una aprobación de 41% (9 puntos menos que el año anterior), mientras que la Cámara de Diputados registró 44% (10 puntos menos que en 2025), y la SCJN, 53%, misma cifra que un año antes.