Termina huelga en el Monte de Piedad: Sucursales reabrirán el 7 de octubre

Los trabajadores del Nacional Monte de Piedad comenzaron la huelga el 1 de octubre de 2025.

El próximo miércoles 7 de octubre se reabrirán todas las sucursales del Nacional Monte de Piedad, pues se anunció el fin de la huelga que sostenían los trabajadores desde hace un año.

Lo anterior, luego de la publicación del Dictamen Integral que la institución prendaria y el sindicato firmaron ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que da por concluida la huelga como resultado del diálogo permanente y el esfuerzo por privilegiar el bienestar de los trabajadores, comunicó el Monte de Piedad.

¿Cuántas reuniones de negoación hubo?

La autoridad laboral sostuvo que desde el inicio de la huelga y hasta la fecha se habían realizado más de 70 reuniones de negociación, en las que se habían logrado avances significativos en diversos puntos del conflicto. No obstante, a pesar de dichos avances, aún persistían diferencias entre las partes.

Sin embargo, tras el “enérgico” llamado del 2 de mayo pasado, se reanudaron las conversaciones de manera inmediata. Así, el sindicato e institución aceptaron finalmente cumplir lo consignado en un dictamen integral emitido por esta Secretaría del Trabajo.

“Reabrimos las puertas de las sucursales con las prendas de nuestros clientes intactas. Agradecemos su paciencia y confianza, así como la de los colaboradores y las organizaciones de la sociedad civil que nos han acompañado”, declaró José Antonio Murillo, director general del Monte de Piedad.

Abundó que ante esto se otorgará a los clientes 45 días naturales sin cobro de intereses, contados desde el 7 de octubre. También tendrán descuentos en los intereses generados durante el periodo de cierre, de acuerdo con el historial de cada cliente.

“Desde este momento, Nacional Monte de Piedad inicia una etapa para fortalecer sus servicios, responder a las necesidades de sus clientes y seguir siendo el principal referente del préstamo prendario”, concluyó.

¿Por qué inició la huelga en el Monte de Piedad?

El 1 de octubre de 2025 comenzó la huelga, luego de que el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, de Empresas de Préstamo Prendario y Servicios Financieros acusó violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y acuerdos alcanzados en marzo de 2024, tras un mes en huelga y cerca de cuatro años de conflicto interno.

En su momento, Nacional Monte de Piedad aseguró que la dirigencia sindical había retrasado injustificadamente el cumplimiento de varios de los compromisos pactados y justificó que el nuevo proceso de cobertura de vacantes y ascensos está sustentado en la Ley Federal del Trabajo.