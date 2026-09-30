‘Irene, yo y ¡Min Ha!’: Jim Carrey se casa ‘en secreto’ con actriz surcoreana

A sus 64 años, Jim Carrey contrajo matrimonio con la actriz de Los Ángeles Min Ah, conocida como Minzi. (Fotografía. Shutterstock)

El actor Jim Carrey se casó en una pequeña ceremonia privada en Los Ángeles con su novia, la cantante y actriz surcoreana Min Ha, de acuerdo con TMZ.

La relación de la pareja data por lo menos desde 2022, cuando fueron captados por primera vez juntos en compañía del hijo y la nieta de Jim, de acuerdo con el portal de espectáculos.

Sin embargo, su primera aparición pública como pareja formal fue en la pasada edición de los Premios César 2026 en París, cuando el actor de La Máscara recibió un galardón honorífico y en su discurso de aceptación la llamó su ”sublime compañera" y dijo amarla.

Aquella aparición de Carrey llamó poderosamente la atención de sus fans, pues el comediante estadounidense lleveba el pelo más largo de lo normal, su cara lucía hinchada y sus ojos daban un color azul verdoso a diferencia de su tono café, de acuerdo con el diario Mirror, lo que desató teorías conspiracionistas en redes sociales.

Sin embargo, su representante le dijo ‘enfáticamente’ al diario británico Daily Mail que fue el actor en persona quien asistió a los premios, y no ‘un clon’, como se especuló en redes sociales.

La actriz no compartió algún detalle mediante sus redes sociales, mientras que Jim Carrey no posee cuentas oficiales.

Tres matrimonios y muchas relaciones de alto perfil: La extensa vida amorosa de Jim Carrey

Jim Carrey estuvo casado con la actriz Melissa Womer de 1987 a 1995; en esta relación tuvo a su única hija, Jane.

Un año más tarde, contrajo matrimonio por ocho meses con Lauren Holly, su corpotagonista en la película Una pareja de idiotas, de quien se divorció en 1997 por “diferencias irreconciliables”, recupera Daily Mail.

Además, ha tenido relaciones sentimentales con Renée Zellweger, estrella de la saga de Bridget Jones; January Jones, actriz de la serie Mad Men; o la exmodelo de Playboy, Jenny McCarthy.

En una entrevista para Sirius XM en 2020, Carrey se refirió a su expareja Zellweger como “el amor de mi vida”. “Es realmente especial para mí”, dijo el actor sobre la ganadora del Oscar.

La relación de Carrey con Zellweger inició tras el rodaje de la recordada película Irene, yo y mi otro yo, y terminó en el año 2000.

“Es verdad y ella fue especial para mí, muy especial. Creo que es encantadora”, dijo en la entrevista dos décadas después del fin del romence.

En ese entonces, Carrey también recordó su relación con la cantante Linda Ronstadt, quien es 16 años mayor que él, y con quien salió antes de ser una superestrella de Hollywood.

“Aprecio a las personas que han pasado por mi vida por lo bueno que me dieron, y por eso tiene un lugar especial en el libro”, dijo sobre Ronstadt. “Para algunas personas que lo veían desde afuera pudo haber parecido una especie de situación de... juguete, pero ella me trató con un respeto increíble”.