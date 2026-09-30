Otto Sirgo pidió que sus cenizas fueran regadas en el Popocatépetl: ‘Le encantaban los volcanes’

De acuerdo con la hija de Otto Sirgo, el actor disfrutaba de paseos al aire libre a los alrededores de la CDMX y el ver el Popocatépetl era su paisaje favorito. (Fotografía. Cuartoscuro)

El actor Otto Sirgo dejó una petición particular a sus hijos poco antes de morir: quería ser cremado y que sus cenizas fueran llevadas al volcán Popocatépetl, uno de los paisajes que admiró durante buena parte de su vida.

Valerie Sirgo Morales, hija del actor de Rosa salvaje y Sortilegio, reveló durante los servicios funerarios que su padre incluso imaginó la manera en la que deseaba llegar al volcán: sus hijos debían alquilar un helicóptero y desde el aire dispersar sus restos.

La petición se conoció después de la muerte de Otto Sirgo, quien falleció este martes 29 de septiembre a los 79 años, tras una trayectoria de más de cinco décadas en televisión, teatro y cine.

¿Por qué Otto Sirgo quería que sus cenizas sean llevadas al Popocatépetl?

El Popocatépetl ocupaba un lugar especial para Otto Sirgo, quien disfrutaba de la naturaleza. Su hija explicó que al actor “le encantaban los volcanes”, una afición que mantuvo durante distintas etapas de su vida.

“Cuando iba hacia Televisa San Ángel, normalmente en el segundo piso, se ven los dos volcanes y decía que disfrutaba mucho de esa vista”, relató Valeria Sirgo.

Su relación con la naturaleza comenzó desde mucho antes. Durante su juventud, el actor practicó actividades al aire libre y recorrió algunos espacios naturales de los alrededores de la CDMX.

“Él hizo, de chavo, senderismo, estuvo en el Ajusco, acampó. Entonces, creo que sería un buen lugar para llevarlo”, añadió la hija del actor.

Ese gusto llevó al intérprete a pensar incluso en el destino que quería para sus restos: “Él alguna vez, platicando, me dijo que quería que los hijos alquiláramos un helicóptero y lo lleváramos al Popo”, recordó su hija.

Cumplir la petición exactamente como Sirgo la imaginó será complicado. Por ello, la familia analiza una alternativa para acercarse hasta donde sea posible y dejar sus restos en el lugar que él había elegido.

Además de contemplarlos desde tierra, el actor aprovechaba algunos viajes en avión para fotografiar los volcanes cuando la ruta le permitía observarlos desde las alturas, imágenes que después compartía.

La última voluntad se conoció durante la despedida de Sirgo en la CDMX. Su hija también reveló que el actor pasó algunos días hospitalizado antes de decidir regresar a casa, donde permaneció acompañado por sus seres queridos.

Valerie explicó que su padre estaba cansado y que su corazón presentó una falla, aunque no dio a conocer si padecía alguna enfermedad cardíaca.

En los últimos años, Otto Sirgo sí habló públicamente sobre algunos problemas de salud. En 2020 reveló que tenía afectaciones en los bronquios relacionadas con el consumo de tabaco; en 2022 fue operado de cataratas y, en 2025, reconoció que padecía problemas de equilibrio, situación que incluso lo llevó a rechazar una obra de teatro por las exigencias físicas del papel.

Meses antes de su fallecimiento, Otto Sirgo se mantuvo activo en la actuación. (Fotografía. Cuartoscuro) (Francisco Rodríguez)

¿Quién fue Otto Sirgo y en qué telenovelas participó?

Otto Sirgo nació en La Habana, Cuba, el 19 de diciembre de 1946, aunque México se convirtió en el país donde desarrolló la mayor parte de su vida y construyó una trayectoria artística que se extendió durante más de 50 años.

Antes de dedicarse por completo a la actuación, estudió Administración de Empresas Turísticas. Sin embargo, los escenarios y posteriormente la televisión marcaron el rumbo de una carrera que lo convirtió en uno de los rostros recurrentes de las telenovelas mexicanas.

Entre las producciones que formaron parte de su trayectoria se encuentran: Rosa salvaje, Alcanzar una estrella II, Lazos de amor, El alma no tiene color, Por un beso, Niña amada mía, Sortilegio, Por ella soy Eva y Lo que la vida me robó.

Otto Sirgo también coincidió frente a las cámaras con su esposa, la actriz Maneli Morales, en la telenovela Rosa salvaje, protagonizada por Verónica Castro. La producción se convirtió en uno de los melodramas más recordados de finales de la década de 1980.

Su trabajo no quedó limitado a la actuación, pues también se desempeñó como director y productor de televisión.

El teatro representó otra parte importante de su trayectoria. Sirgo participó en distintas puestas en escena y mantuvo su vínculo con los escenarios incluso después de consolidarse como actor de televisión.

De igual forma, Sirgo desarrolló una afición por la fotografía y estuvo relacionado con el Club Fotográfico de México y el Consejo Nacional de Fotografía. Tras su fallecimiento, su familia adelantó que busca realizar una exposición con parte del trabajo fotográfico que dejó.

El actor se mantuvo activo profesionalmente hasta poco antes de su muerte. De acuerdo con Valeria Sirgo, el actor terminó de grabar su último proyecto televisivo entre mes y medio y 2 meses antes de fallecer, y estaba contento de continuar trabajando a los 79 años.

Después de más de cinco décadas frente a las cámaras y sobre los escenarios, sus hijos preparan ahora su despedida definitiva y el deseo de llevar sus cenizas al Popocatépetl, uno de los paisajes que Otto Sirgo disfrutó contemplar durante su vida.