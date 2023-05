Volcán Popocatépetl: ¿Qué tipo de explosiones pueden hacer que cambie el nivel de alerta?

El volcán Popocatépetl lleva varias semanas con exhalaciones de ceniza y explosiones por lo que algunos no se escapan del susto y quienes llevan tiempo viviendo en sus faldas, lo ven como algo normal.

Para el monitoreo de ‘Don Goyo’ permanece activo el semáforo de alerta que tiene distintas fases y colores.

Actualmente el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2, que significa que la población debe permanecer alerta en caso de una posible evacuación debido al incremento en la actividad del coloso.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) es el encargado de monitorear al ‘Popo’ y para ello utiliza al menos 5 cámaras infrarrojas y una térmica.

Luego de las explosiones del #Popocatépetl de ayer, se han registrado emisiones continuas de ceniza dispersándose hacia la zona de Atlixco, Pue.



Ante el incremento de actividad, siempre surge la pregunta: ¿Cuándo cambia el nivel de alerta?



En esta nota te explicamos cómo se… pic.twitter.com/dXf514nRAD — SkyAlert (@SkyAlertMx) May 12, 2023

Una de ellas fue la que captó la explosión más reciente de hace unos días en la cual el volcán arrojó material incandescente.

¿Cuáles son las fases del semáforo de alerta volcánica?

El Cenapred detalla cada una de las fases de alerta volcánica del semáforo de prevención. Estas son:

Etapa de normal (Verde)

El volcán está tranquilo. Es una oportunidad de conocer la señalización de:

Rutas de evacuación

Sitios o centros de reunión

Refugios temporales

Etapa de alerta (Amarillo). Permanece atento y prepárate para una posible evacuación

FASE 1: Manifestación de actividad

Sismicidad volcánica local frecuente

Emisiones esporádicas y ligeras de ceniza

FASE 2: Incremento de actividad

Pluma de vapor de agua

Ligera caída de ceniza en áreas cercanas

Caída de fragmentos incandescentes

FASE 3: Actividad intermedia a alta

Crecimiento rápido de domos de grandes dimensiones y su destrucción en explosiones fuertes

Persistencia de fumarolas, gas y caída leve de cenizas en áreas cercanas

ALARMA (Rojo). Hay peligro. Tú y tu familia deben estar listos para la evacuación

FASE 1. Actividad explosiva de peligro intermedio a alto

Actividad explosiva de peligro intermedio a alto Columna eruptiva de varios kilómetros de vapor de agua y gas

Lanzamiento de fragmentos incandescentes sobre las laderas del volcán

FASE 2. Actividad explosiva de peligro alto a extremo

Actividad explosiva de peligro alto a extremo Columnas eruptivas de gran alcance

Intensa caída de ceniza, arena y fragmentos volcánicos a distancias mayores

¿Por qué cambia el nivel de alerta del volcán Popocatépetl?

El semáforo que mencionamos indica el nivel de peligro y cada fase representa un escenario distinto, desde exhalaciones, fumarolas, hasta una posible explosión.

Las explosiones, aunque parezcan muy impresionantes, no son motivo para que cambie la alerta volcánica.

Cuando el semáforo se modifica es porque hay cambios notables en la actividad del Popocatépetl. Los vulcanólogos y científicos del Cenapred analizan esta situación para decidir si se mantiene en esa fase o no.

“Es por ello que las decisiones sobre evacuaciones no son tomadas por el simple hecho de tener un espectáculo visual importante si no hay evidencia del aumento de todos los demás parámetros, incluso el cambio de alerta puede producirse aunque no exista manifestación visual eruptiva”, explica SkyAlert.

La recomendación de las autoridades de Protección Civil, ante cualquier fase preventiva del semáforo, es no acercarse a un radio de aproximado de 12 kilómetros desde el cráter.

La razón es que esta es la distancia donde existe mayor riesgo en el volcán Popocatépetl por la caída de fragmentos de lava.