Morena comienza la ruta hacia 2027: Abre convocatoria para coordinaciones distritales

Morena abrió este miércoles 30 de septiembre el proceso interno para definir a las personas que ocuparán las Coordinaciones Distritales Federales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una estructura que abarcará los 300 distritos federales del país.

La convocatoria fue publicada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, a través de la Comisión Nacional de Elecciones, y establece las bases, etapas y reglas para la definición de quienes estarán al frente de estas coordinaciones.

El proceso forma parte del proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados.

Registro de aspirantes de Morena: ¿Cuándo y cómo podrán inscribirse?

El registro estará abierto del 1 al 4 de octubre de 2026 y deberá realizarse exclusivamente en línea, mediante la plataforma habilitada por Morena. La inscripción se llevará a cabo en el sitio web registro.morena.app.

El partido informó que también habrá una mesa de apoyo presencial, aunque únicamente estará disponible para las personas que tengan problemas durante su registro por internet.

De acuerdo con información difundida sobre la convocatoria, cada aspirante podrá solicitar su registro para un solo distrito y el acuse generado por el sistema no implica que la solicitud haya sido aprobada, pues deberá pasar por la revisión correspondiente.

¿Qué harán los coordinadores distritales de Morena?

La convocatoria establece que las personas que ocupen estas posiciones tendrán como función fortalecer la organización territorial de Morena, así como impulsar la integración y consolidación de las coordinaciones en los distritos federales.

También deberán contribuir al cumplimiento de los objetivos, estrategias organizativas y políticas que determinen el CEN y los órganos partidistas correspondientes, como parte de una estructura que tendrá presencia en los 300 distritos electorales federales en que se divide el país.

¿Qué perfil busca Morena para las coordinaciones distritales?

La convocatoria señala que quienes aspiren a las coordinaciones deberán distinguirse por su compromiso con las causas del pueblo, su trabajo en favor de la transformación y su disposición para servir al movimiento con honestidad, sencillez y apego a los principios de Morena.

El partido sostuvo que el proceso busca continuar con la organización de su estructura territorial y mantener la unidad de su militancia en torno a su proyecto político.