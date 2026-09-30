¿Deberían los aviones tener cámaras en la cabina? El caso FlyDubai reabre el debate

Un incidente a bordo de un Boeing 737 de FlyDubai, que perdió más de 14 mil pies durante el altercado, reavivó el debate sobre las cámaras de video en las cabinas de los aviones comerciales. (Gemini).

Un desgarrador incidente que involucró a un piloto que apuñaló a su colega durante un vuelo de FlyDubai está reviviendo un debate de décadas sobre si los aviones comerciales deben estar equipados con equipos de grabación de video.

En situaciones en las que los altercados de la cabina o las acciones piloto son parte de una investigación de accidente, el video de la cabina proporcionaría la imagen más clara de lo que sucedió.

Se requiere que los aviones comerciales estén equipados con dispositivos de grabación de audio y datos que capturen las voces de los pilotos y el movimiento de casi todos los interruptores y controles, pero no hay un mandato similar para los grabadores de imágenes.

Durante el incidente de FlyDubai, el Boeing Co. 737, que viajaba de Dubai a Tel Aviv, se desplomó más de 14,000 pies en menos de 30 segundos y solo evitó una catástrofe porque los pasajeros y miembros de la tripulación irrumpieron en la cabina para detener al atacante y estabilizar el avión, según el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Las imágenes de estos eventos probablemente habrían sido invaluables para los investigadores que intentan averiguar cómo se desarrolló el incidente.

De hecho, los organismos de investigación, como la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos, han presionado para que los mandatos que requieren que los aviones comerciales estén equipados con grabadoras de video de cabina como respaldo a otros dispositivos, a pesar del rechazo de los sindicatos de pilotos que han expresado su preocupación por la privacidad y el posible uso indebido de esos datos.

¿Cuál es el debate alrededor de grabar las cabinas de los pilotos?

Un panel de expertos de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos y la industria de la aviación recomendaron en agosto de 2025 que la FAA no adoptara un mandato para las grabadoras de video de cabina en aviones comerciales.

En un comunicado el miércoles, la agencia dijo que todavía estaba revisando esas recomendaciones.

El año pasado, el debate resurgió después del accidente de un Boeing 787 Dreamliner de Air India que mató a 260 personas e hirió a docenas de otras. Según el informe preliminar del accidente, los interruptores de control de combustible del motor se movieron de las posiciones de “corrida” a “corte” antes de que el avión golpeara el suelo y uno de los pilotos le preguntó al otro por qué los movió, aunque este último negó hacerlo.

Bloomberg informó en enero que los investigadores de accidentes en la India se centraban cada vez más en la acción piloto deliberada como la causa probable del accidente, que muchos expertos en seguridad han sospechado durante mucho tiempo. Pero las grabadoras de video podrían haber ofrecido una imagen más clara de lo que sucedió.

Un accidente de EgyptAir en 1999 fue uno de los accidentes que llevaron a la búsqueda de la NTSB de un mandato de grabadora de imagen de cabina. El vuelo 990 se estrelló en el Océano Atlántico frente a la costa de Massachusetts después de que el avión entró en una abrupta caída en picado, matando a las 217 personas a bordo.

Las grabadoras de voz y datos del avión mostraron que el piloto automático estaba desconectado, las palancas de empuje se movieron al inactivo y los interruptores de combustible para ambos motores se movieron a la posición de “corte” después de que el primer oficial comenzó a repetir una frase en árabe que se traduce como “confío en Dios”.

A pesar del valor potencial de las grabadoras de video de la cabina, los sindicatos de pilotos y algunos expertos de la industria siguen preocupados por los riesgos, incluido el potencial de uso indebido.

A principios de este año, la inteligencia artificial se utilizó para reconstruir el audio de la cabina basado en un análisis de espectrograma publicado por la NTSB como parte de su investigación sobre el accidente de noviembre de 2025 de un United Parcel Service Inc. MD-11 en Louisville, Kentucky. La agencia cerró temporalmente el acceso público a su sistema de expedientes de investigación para eliminar los archivos.

“La NTSB no publica grabaciones de audio en la cabina”, dijo la agencia en un comunicado en ese momento. “La ley federal prohíbe tal liberación pública debido a la naturaleza altamente sensible de las comunicaciones verbales dentro de la cabina. La NTSB toma en serio estas restricciones de privacidad”.