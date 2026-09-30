Robo en oficinas del PRI en CDMX: Detienen a cocinero por sustraer 21 mil 700 pesos de una caja fuerte

El PRI Nacional aclaró que el robo no ocurrió en las oficinas de Alejandro Moreno ni en la Presidencia Nacional del partido.

Un hombre de 68 años, quien trabajaba como cocinero en un inmueble ocupado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, señalado por presuntamente sustraer 21 mil 700 pesos en efectivo de una caja fuerte.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles 30 de septiembre, en oficinas ubicadas en avenida Insurgentes, esquina con Héroes Ferrocarrileros, en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, informó la SSC en una tarjeta informativa.

De acuerdo con el reporte, los agentes fueron alertados por personal del Centro de Comando y Control (C2) Centro sobre una persona que había sido retenida al interior del inmueble, por lo que acudieron al lugar.

¿Cómo ocurrió el robo de 21 mil 700 pesos en oficinas del PRI?

De acuerdo con la SSC, al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con un hombre de 47 años, quien se identificó como coordinador de seguridad del edificio.

El trabajador relató que escuchó ruidos y, al revisar lo que ocurría, descubrió que un empleado interno, quien se desempeñaba como cocinero, presuntamente había sustraído dinero en efectivo de una caja fuerte.

Según su relato, el hombre habría utilizado un extintor para dañar la caja fuerte y sacar el efectivo. El coordinador de seguridad lo retuvo y solicitó apoyo de las autoridades.

A petición del afectado, los policías realizaron una revisión preventiva al posible responsable y encontraron entre sus pertenencias los 21 mil 700 pesos en efectivo, además de un teléfono celular.

El sujeto fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados, para determinar su situación jurídica.

PRI aclara que no se trató de la oficina de Alejandro Moreno

En redes sociales circularon versiones que señalaban que el robo había ocurrido en las oficinas del dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas. Sin embargo, el PRI Nacional desmintió esa versión en una nota aclaratoria en su cuenta de X.

La dirigencia del partido precisó que el incidente tuvo lugar en un inmueble aledaño, ocupado por un sector del partido, y no en las oficinas de la Presidencia Nacional del PRI.

“Ante la información difundida, el Partido Revolucionario Institucional aclara que los hechos referidos no ocurrieron en las oficinas del Presidente Alejandro Moreno, ni en la Presidencia Nacional del PRI, ni en ninguna de las oficinas vinculadas a ésta. Los hechos ocurrieron en un inmueble aledaño, ocupado por un sector del partido.”, apuntó en su mensaje.