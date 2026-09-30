Horarios del inédito GP de Baréin 2026 que se corre en Malasia: Fechas, horarios y dónde ver a ‘Checo’ Pérez

'Checo' Pérez busca sus primeros puntos de la temporada en Malasia (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

La Fórmula 1 cambia de escenario para una fecha poco habitual: tras el GP de Azerbaiyán, se corre el Gran Premio de Baréin que conserva su nombre, pero en realidad se disputa en Sepang, Malasia.

El fin de semana se desarrolla con normalidad: tres prácticas, clasificación y carrera. Para ‘Checo’ Pérez y Cadillac, es otra oportunidad para buscar puntos en una temporada en la que ambos siguen sin sumar.

Calendario del GP de Baréin en Malasia: Horarios de prácticas, qualy y carrera

La actividad del Gran Premio de Baréin comienza el jueves 1 de octubre con la Práctica 1, programada de 22:30 a 23:30 horas.

La Práctica 2 es durante la madrugada del viernes 2 de octubre, de 02:00 a 03:00 horas. Ese mismo día, la Práctica 3 se corre de 22:30 a 23:30 horas.

La clasificación del Gran Premio de Baréin está programada para el sábado 3 de octubre, de 02:00 a 03:00 horas. Esta sesión definirá el orden de salida para la carrera, que se disputará posteriormente en el Circuito de Sepang. La carrera es el domingo 4 de octubre a las 01:00 horas.

¿Dónde ver en vivo el GP de Baréin 2026 de F1?

Toda la actividad del GP de Baréin en Malasia se podrá ver en vivo mediante Sky Sports, canal disponible para México mediante los servicios de izzi y Sky.

Además, se podrá seguir mediante F1 TV, la plataforma de suscrupción que da acceso completo a la competencia.

¿Cómo llega ‘Checo’ Pérez al GP de Baréin en Malasia?

Sergio Pérez llega después de terminar decimoquinto en Azerbaiyán. Tras esa carrera, el mexicano consideró que fue “uno de mis mejores fines de semana aquí en Baku, en términos de rendimiento” y destacó su pilotaje.

Sin embargo, también identificó una diferencia frente a sus rivales: “Aún nos falta ritmo y velocidad en las rectas. Necesitamos medio segundo o un segundo para estar con ellos; me noto vulnerable en las rectas”.

En Sepang, Pérez tendrá otra cita con Cadillac, mientras la Fórmula 1 afrontará un Gran Premio de Baréin que, aunque conserva su nombre, se correrá lejos de su sede habitual. La pista combina velocidad, frenadas y curvas de distintos radios exigentes.

¿Cómo es el Circuito de Sepang donde se corre el GP de Baréin?

El Circuito Internacional de Sepang abrió en 1999 y tiene una longitud de 5.543 kilómetros. El trazado combina rectas, zonas de frenado y curvas rápidas, además de condiciones de calor y humedad que pueden influir en la carrera.

La prueba está programada a 56 vueltas, para una distancia total de 310.398 kilómetros. Sus sectores permiten distintas líneas y exigen constantes cambios de ritmo.

Así es el Circuito de Sepang donde se corre el GP de Baréin extraorinariamente celebrado en Malasia (Foto: formula1.com).

¿Cómo va el campeonato de pilotos de F1 2026?

Con los dos pilotos de Mercedes dominando la competencia, así es como llega al GP de Baréin la tabla de pilotos:

En el campeonato de constructores, Mercedes lidera con 538 puntos, seguido por Ferrari con 378 y McLaren con 306. Red Bull Racing ocupa la cuarta posición con 263 unidades, mientras que Racing Bulls suma 83 y Alpine 68. Más atrás aparecen Haas F1 Team (27), Audi (17), Williams (12), Aston Martin (3) y Cadillac, que todavía no suma puntos.