Yoo Joo Eun: ¿Quién era y cómo murió la famosa actriz surcoreana?

La actriz surcoreana Yoo Joo Eun, famosa por sus papeles en las series Big Forest y Joseon Survival Period, murió este 29 de agosto a la edad de 27 años.

El hermano mayor de Yoo dio a conocer la noticia de su fallecimiento en su cuenta de Instagram (actualmente inactiva), acompañado de una nota que ella escribió; la publicación fue recuperada por el medio local Chosun News:

“El 29 de agosto de 2022, Joo-eun dejó este lugar y se fue a un lugar cómodo. Si tiene tiempo, salude a Joo-eun en su camino”.

¿Quién era Yoo Joo Eun?

Yoo Joo Eun nació en Corea del Sur en 1995, estudió en la Universidad Nacional de Corea de Artes Yeongigwa.

En 2018 comenzó en la actuación con un papel secundario en la serie Big Forest, una serie de comedia de la cadena tvN, en la cual tenía el papel de Casey.

También fue conocida por sus participaciones en algunos doramas, dramas de televisión coreanos, como Joseon Survival Period (2019). Trabajaba en la agencia Hunus Entertainment.

¿Cómo murió Yoo Joo Eun?

El hermano de Yoo Joo Eun publicó una nota de despedida que dejó la actriz en Instagram, como era su voluntad, donde explica:

“Siento haberme ido primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y oppa (hermano mayor). Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivan con valentía. Yo vigilaré todo. No lloren. Se sentirán heridos. Ahora mismo no estoy triste en absoluto. Me siento decidida y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo. He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que, por favor, vivan sin echar la culpa a nadie más”.

En su carta agradece a su familia, amigos y seres queridos por amarla: “Estaba muy agradecida por todas las preciosas relaciones que hice”.

Además, explica que ser actriz era su sueño: “Siempre quise hacer actuación. Tal vez fue todo para mí o solo una pequeña parte de mí. Pero resultó que seguir esta carrera fue muy difícil. No quería hacer nada más y fue insoportable”, escribió Yoo, quien describió a su vocación como una “bendición” y también una “maldición”.

Yoo Joo Eun pidió que fueran muchas personas a su funeral, el cual se realizará este 31 de agosto en el Hospital Universitario Ajou en Suwon-si, Gyeonggi-do.