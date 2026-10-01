Clima en la Península de Yucatán: Hasta 37°C en Mérida y 29°C en Cancún el viernes 2 de octubre

Así estará el clima para la Península de Yucatán.

El clima en la Península de Yucatán para el viernes 2 de octubre se caracterizará por cielo nublado y calor intenso. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que las temperaturas máximas llegarán a los 37°C en algunas zonas.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en la Península de Yucatán?

Mérida, en Yucatán, será la ciudad más cálida con una máxima de 37°C y una mínima de 21°C. Se espera cielo nublado. Municipios cercanos a Mérida también tendrán valores similares, con máximas que van de 36°C a 39°C.

En contraste, las ciudades del Caribe Mexicano como Cancún y Chetumal disfrutarán de un ambiente más fresco. Cancún registrará una máxima de 29.7°C y una mínima de 25°C, con cielo nublado.

¿Habrá lluvias mañana viernes en la Península?

La probabilidad de lluvia será baja, pero el cielo estará nublado en toda la región. Tulum tendrá una mínima de 23.3°C y una máxima de 28.7°C, con vientos de 12 km/h.

Playa del Carmen y Chetumal también tendrán cielos cubiertos. En Playa del Carmen, las temperaturas estarán entre 23°C y 30°C, con vientos de 11 km/h. Chetumal compartirá condiciones similares.

¿Cómo estará el clima en Yucatán para el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Viernes 2 de octubre : Máxima de 37°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 12 km/h.

: Máxima de 37°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 12 km/h. Sábado 3 de octubre : Máxima de 36°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h.

: Máxima de 36°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h. Domingo 4 de octubre: Máxima de 38°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia para el fin de semana indica que el calor se mantendrá elevado. El domingo, las máximas podrían alcanzar los 38°C. Se recomienda a los habitantes mantenerse informados a través del SMN.

¿Cómo protegerse del calor intenso en la región?

Ante las altas temperaturas, es crucial tomar precauciones. Se aconseja beber abundante agua, evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día y usar ropa ligera.

Para quienes planean actividades al aire libre, se sugiere usar gorra o sombrero, lentes de sol y aplicar protector solar. Es importante estar atentos a cualquier síntoma de golpe de calor.

¿Hay alertas o avisos oficiales de clima extremo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) monitorea las condiciones climáticas. Aunque hay sistemas en otras partes del país, la Península de Yucatán no tiene alertas de clima extremo directas para el viernes.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.