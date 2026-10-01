¿Frío en Puebla y Morelos? Así estará el clima este viernes 2 de octubre

Así estará el clima en Puebla y Morelos este viernes 2 de octubre.

El clima para el viernes 2 de octubre en Puebla y Morelos presentará cielos mayormente nublados, con temperaturas frescas en la mañana y moderadas durante el día. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la región tendrá un ambiente templado, ideal para actividades en interiores.

Cielo nublado sobre el Popocatépetl. Fuente: SMN.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos este viernes?

En la capital poblana, la ciudad de Puebla, se espera una temperatura mínima de 10.3°C y una máxima de 23.0°C. Los municipios de Puebla, como Heroica Puebla de Zaragoza, registrarán temperaturas entre los 10°C y 24°C, manteniendo un ambiente fresco al amanecer.

Por su parte, Cuernavaca, en Morelos, tendrá una mínima de 12.0°C y una máxima de 23.3°C. En contraste, Cholula, Puebla, será la zona más fresca con una mínima de 9.7°C y una máxima de 22.0°C, con Santa Isabel Cholula marcando de 10°C a 23°C.

¿Habrá lluvias o viento en Puebla y Morelos mañana?

Para este viernes, ambas regiones mantendrán un cielo predominantemente nublado. En Puebla, el viento soplará a unos 8 km/h, mientras que en Cuernavaca será más ligero, con 4 km/h. No se prevé una alta probabilidad de lluvia en la zona.

Aunque Puebla y Morelos disfruten de un día relativamente estable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el huracán Rachel ocasionará lluvias intensas en el occidente. Además, el frente frío núm. 1 recorrerá el norte del país, generando lluvias fuertes en Coahuila y Nuevo León.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 2 de octubre: Máxima de 22°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Sábado 3 de octubre: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Domingo 4 de octubre: Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia para el fin de semana en la región de Puebla y Morelos muestra condiciones similares. Se esperan días con cielo nublado y temperaturas máximas que podrían subir hasta los 24°C el sábado. Las mañanas seguirán siendo frescas, con mínimas alrededor de los 10°C a 11°C.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Puebla y Morelos?

Ante las temperaturas frescas de la mañana y templadas del día, se recomienda a la población vestir en capas. Aunque el cielo estará nublado, es prudente usar protector solar, especialmente si se planean actividades al aire libre por periodos prolongados para proteger la piel.

Es aconsejable llevar un suéter ligero o chamarra para las primeras horas del día y la noche. Se sugiere mantenerse hidratado, bebiendo suficiente agua durante toda la jornada. Para quienes transiten por carretera, se recomienda conducir con precaución por la nubosidad.

Fuente: CONAGUA.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.