‘Ellos no están invadiendo’: Autoridades de NL reprueban uso de tablas con clavos contra osos

Osos negros llegan a casas de San Pedro y vecinos recurren a tablas con clavos. (Cuartoscuro)

Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, hizo un llamado a los vecinos de la colonia Olinalá, San Pedro Garza García, para evitar el uso de tablas con clavos con las que buscan ahuyentar a los osos negros que recorren las zonas habitacionales.

“Hay familia y vecinos preocupados porque no quieren encontrarse un oso dentro de su casa y buscan, de alguna forma, proteger a sus familias, pero en mi opinión esta no es ni será la solución”, dijo el funcionario de Nuevo León, citado por Quadratín.

Raúl Lozano recomendó a la población aprender a convivir con los ejemplares, debido a que la Sierra Madre es el hábitat natural del oso negro.

A la par, consideró que podrían implementar otras medidas preventivas, como contenedores adecuados para residuos, de modo que la basura no atraiga a los osos a las zonas habitacionales.

“Ellos no están invadiendo nuestro hogar, estamos compartiendo un territorio que también es suyo y nuestra responsabilidad es aprender a vivir con la naturaleza sin combatirla ni afectarla”, se lee.

Polémica por la instalación de tablas con clavos en NL

Al cierre de septiembre, vecinos de una zona residencial de San Pedro Garza García, Nuevo León, repartieron 40 tablas con clavos para impedir que los osos negros ingresaran a sus viviendas, una medida que generó polémica.

La iniciativa surgió después de varios encuentros recientes con osos, incluido uno que ingresó a una casa, abrió el refrigerador y comió algunos alimentos.

El caso reavivó el debate sobre cómo enfrentar la presencia de osos en zonas urbanas sin poner en riesgo a la población ni a la fauna silvestre.

Las autoridades ambientales pidieron retirar las tablas al advertir que podrían causar lesiones a los animales y representar un riesgo para personas y mascotas.

Avistamientos de osos aumentan en los últimos años

En lo que va de 2026, las autoridades recibieron 600 reportes de avistamientos de osos mediante el 911; solo 53 casos requirieron la atención de elementos de Protección Civil. Los municipios con más reportes son San Pedro Garza García, Monterrey, Santa Catarina y Santiago.

Los reportes de encuentros con osos también se mantienen como un fenómeno recurrente. En 2024, Protección Civil registró 196 avistamientos de oso negro, principalmente en sectores del sur de San Pedro y Monterrey.

En 2025, el Gobierno de Nuevo León informó 288 rescates o manejos de oso negro americano mediante protocolos especializados para proteger a los ejemplares y a la población.

La discusión también contempla la expansión urbana que impulsa desarrollos inmobiliarios en las periferias y reduce el espacio disponible para los ejemplares. Por ello, aumentan los encuentros entre osos y habitantes. Hasta la fecha, no existe información sobre la muerte de una persona por el ataque de un oso en Nuevo León.

Con información de Quadratín y Jesús Vargas.