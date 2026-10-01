¿En qué invertir dinero en octubre? Citi recomienda comprar acciones de empresas de chips de memoria

Las preocupaciones por una demanda más débil han sido exageradas y el mercado está subestimando cuántos chips de memoria de alto ancho de banda serán necesarios el próximo año. (Foto: Shutterstock)

Los inversionistas deberían comenzar a comprar acciones de los principales fabricantes de chips de memoria del mundo, ya que la demanda vinculada a la inteligencia artificial amenaza con provocar una grave escasez de semiconductores el próximo año, según Peter Lee, de Citigroup Inc.

“Sin importar cómo calcule las cifras del próximo año, todas apuntan a lo mismo: una escasez de oferta”, dijo Lee, director gerente de Citi y codirector de su investigación global de tecnología y comunicaciones, en una entrevista el miércoles.

“Construyan posiciones gradualmente en octubre y pasen a una compra de alta convicción cuando el panorama para el próximo año se aclare”.

¿cuánto cayeron las acciones de fabricantes de chips?

Las acciones de Micron Technology Inc., Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. cayeron entre 7.7 por ciento y 33 por ciento en los tres meses terminados en septiembre, debido a las dudas sobre la sostenibilidad del gasto en IA y la demanda de memoria, que restaron algo de brillo al sector.

Eso siguió a una racha de seis trimestres consecutivos de avances, que llevó las acciones a máximos históricos y convirtió al sector de chips de memoria en uno de los segmentos más atractivos de las operaciones vinculadas a la IA.

Las preocupaciones por una demanda más débil han sido exageradas y el mercado está subestimando cuántos chips de memoria de alto ancho de banda serán necesarios el próximo año, dijo Lee, con sede en Seúl. “Empresas como Broadcom y Google están realizando pedidos enormes”.

Lee fue uno de los primeros analistas de Wall Street en adoptar una visión alcista sobre el sector. En julio de 2024, el precio objetivo de Citi de 350 mil wones para las acciones de SK Hynix era el más alto entre las previsiones de analistas recopiladas por Bloomberg y estaba alrededor de 50 por ciento por encima del precio de mercado.

La acción llegó a 273 mil 500 wones a fines de julio de 2025. Desde entonces, se ha disparado a más de 1.8 millones de wones. Lee actualmente recomienda comprar SK Hynix, con un precio objetivo de 3 millones de wones.

¿Qué provocará la alta demanda en chips de memoria?

SK Hynix y sus competidores se han beneficiado del fuerte aumento de la demanda de capacidad informática para IA, que requiere enormes cantidades de chips de memoria.

Esa demanda ha provocado escasez y ha disparado los precios. Citi estima que la demanda de bits de HBM se disparará 62 por ciento interanual, a 75 mil 200 millones de gigabits en 2027, frente a un consenso del mercado de alrededor de 30 por ciento, dijo Lee.

Sus comentarios más recientes llegan después de que los resultados de Micron esta semana mostraran un panorama igualmente optimista para el mercado.

Las ganancias del cuarto trimestre fiscal de la empresa estadounidense superaron las estimaciones de los analistas y la compañía presentó una previsión favorable para el trimestre actual, que termina en noviembre.

Las acciones del fabricante estadounidense de chips registraban pocos cambios en las operaciones previas a la apertura del jueves.

Samsung Electronics superará a su rival SK Hynix en participación del mercado de HBM el próximo año, dado su importante avance en chips HBM de última generación, según Citi.

Se espera que la participación de Samsung aumente a alrededor de 42 por ciento, desde un estimado de 30 por ciento este año, mientras que la de SK Hynix bajaría a 35 por ciento, desde un estimado de 47 por ciento. La participación de Micron se mantendría estable en 22 por ciento.

“Aunque tenemos convicción, acumularlas gradualmente es una alternativa porque todos están preocupados por los factores macroeconómicos”, dijo Lee, en referencia a las acciones de los fabricantes de chips.