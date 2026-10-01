Trump asegura que es ‘demasiado pronto’ para elecciones en Venezuela

Trump responde si habrá elecciones en Venezuela y habla de su reunión con Delcy Rodríguez. (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Venezuela podría celebrar elecciones, pero apuntó que aún es “demasiado pronto” para hacerlo.

“Podrían celebrar elecciones. Aunque creo que aún está demasiado verde”, dijo el mandatario en una amplia entrevista con Time Magazine publicada este jueves.

Trump explicó que “hablaría con ella (con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez) sobre eso. Hablaría con ella sobre eso, pero habrá elecciones”.

Sin embargo, insistió en que “ahora mismo es un tema muy delicado, creo que es demasiado pronto”.

Estas declaraciones llegan después del encuentro entre Trump y Rodríguez en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU el martes 22 de septiembre.

Era la primera vez que ambos se veían tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero.

Días después de la cita en Nueva York, Trump reconoció que había hablado con ella sobre elecciones, aunque no dio más detalles.

En la entrevista con Time, el presidente de EU reconoció la buena relación con el gobierno de Rodríguez, “trabajamos bien juntos”, y destacó la cooperación en materia petrolera: “Estamos extrayendo una enorme cantidad de petróleo. Pronto llenaremos nuestras reservas nacionales, las reservas estratégicas nacionales”.

Trump afirmó que “estamos ganando mucho dinero, pero Venezuela también está ganando mucho dinero, y tenemos el control total de todas ellas”.

Reunión en Nueva York entre Trump y Delcy Rodríguez

El 26 de septiembre, Donald Trump habló con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, sobre la celebración de elecciones en Venezuela durante la reunión que ambos mantuvieron el martes en Nueva York.

“Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, respondió Trump a la prensa en los jardines de la Casa Blanca.

El encuentro, inédito, selló la alianza entre Washington y Caracas tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero.

Machado intenta volver a Venezuela

El mismo día de la reunión, la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien se encuentra en Panamá, denunció que se le había impedido regresar a Venezuela en tres nuevas ocasiones.

El miércoles, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Rodríguez anunció que “en Venezuela habrá elecciones”, aunque no ofreció detalles sobre una fecha ni un calendario electoral.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó ese mismo miércoles que la reunión entre Trump y Rodríguez fue breve y que, entre otros asuntos, abordaron la celebración de elecciones en Venezuela.

“No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera. Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta”, declaró Rubio.