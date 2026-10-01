La historia de Christa Pike: El asesinato que se cuenta en varias series documentales

Christa Pike pasó cerca de tres décadas en el corredor de la muerte de Tennessee tras ser condenada por el asesinato de Colleen Slemmer. (Fotos: EFE/ Correccionales De Tennessee, Oxygen, IA)

Christa Pike pasó tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee y sobrevivió a dos dosis letales de pentobarbital, con las cuales se suponía que cumpliría su condena a muerte. Antes de este polémico episodio, su historia se contó en varias produccioes en estos años.

La noche de este miércoles, Tennessee aplicó pena de muerte a una mujer por primera vez en 2 siglos. “Recorro esta ejecución todos los días en mi corazón”, dijo Pike en una grabación previa difundida por The New York Times, “pase lo que pase el 30 de septiembre, este ya no será mi infierno”.

Además, agregó en una carta enviada a NBC: “No tengo miedo de morir. Me den o no clemencia, me siento en paz (...) No creo que alguien deba matarme para enseñarme que matar a alguien está mal”.

Pike, quien cometió uno de los asesinatos más mediáticos de los 90, rechazó una última cena especial. “Voy a dejar este mundo de la misma manera en que pasé la mayor parte de mi vida, y eso es enamorada”, dijo como últimas palabras.

Sin embargo, media hora después de la segunda dosis, aún se podía escuchar roncar con fuerza en la cámara de ejecición, así que fue llevada en ambulancia a un hospital donde está recibiendo tratamiento, afirmaron sus abogados.

Así que esta historia que comenzó cuando fue condenada en 1996 escribe un nuevo y perturbador capítulo.

La cámara de la muerte donde los presos fallecen por inyección letal, en la Unidad Paredes en Huntsville. (Foto: Archivo EFE/Paul Buck) (PAUL BUCK/EFE)

Series y documentales sobre Christa Pike

La historia de Christa Pike ha sido retomada en distintas producciones de televisión y documentales sobre crímenes reales.

‘Parejas asesinas’

El caso aparece en Snapped: Killer Couples (Parejas asesinas), donde Oxygen explora relaciones sentimentales vinculadas con “terribles actos delictivos”.

El capítulo 1 de la temporada 3 se titula Christa Pike & Tadaryl Shipp, cuenta desde su “infancia difícil” entre padres drogadictos y una abuela alcohólica abusiva.

Parejas asesinas dedicó un episodio al caso de Christa Pike y Tadaryl Shipp, desde su relación hasta el crimen por el que fueron condenados. (Foto: Oxygen)

“A los dieciocho años, Christa había desarrollado sus propios problemas con las drogas y abandonado la escuela. Con la esperanza de comenzar de nuevo, se unió a Job Corps, un programa gubernamental que ofrece formación profesional para jóvenes de escasos recursos. La pasión los arruinaría”, dice la reseña del episodio.

Está disponible en Apple TV.

‘Crímenes de las chicas pesadas’

Christa Pike sale en Mean Girl Murders (Crímenes de las chicas pesadas), donde se explora el “lado oscuro de la conexión entre las mujeres y su rivalidad”, con casos de reinas, aspirantes y demás que conducen a delitos.

En el episodio 9 de la temporada 2, titulado Satánica, aborda el caso de la única mujer condenada a muerte en Tennessee, desde su fascinación por el satanismo hasta el crimen en el bosque.

Está disponible en Max.

El caso de Christa Pike sale en 'Crímenes de las chicas pesadas'. (Foto: HBO Max).

Otras series y documentales del caso

Según IMDb, el caso ha aparecido en algunos episodios especiales de la televisión estadounidense como:

Dead Woman Walking: Christa Pike Vs Tennessee (2026)

(2026) Canal del Crimen (2018)

(2018) Christa Pike’s Death Sentence, de WBIR Channel 10

de Women on Death Row 2 (2007)

(2007) Inside — Serie de TV

— Serie de TV World’s Most Dangerous Prisoners (2024)

(2024) Death by Gossip with Wendy Williams (2015)

El caso de Christa Pike y Tadaryl Shipp fue abordado en Parejas asesinas, serie que explora crímenes vinculados con relaciones sentimentales. (Foto: Oxygen)

¿Qué hizo Christa Pike?

En enero de 1995, Christa Pike, su novio Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson, una compañera del programa de capacitación Job Corps, atacaron a Colleen Slemmer, de 19 años. El crimen ocurrió en un lugar despoblado del campus de la Universidad de Tennessee.

El caso causó un gran escándalo en la época, por la crueldad del crimen (usaron un cortador de cajas y un pequeño cuchillo de carnicero para torturarla) y reavivó los temores a un culto satánico, pues tallaron un pentagrama en el pecho a Slemmer.

En ese entonces, Tadaryl Shipp tenía 17 años, al ser menor de edad, la ley la protegió de la pena de muerte y solo fue condenado a cadena perpetua, trató de obtener la libertad condicional el año pasado, pero le fue negada. Mientras tanto, Peterson recibió libertad condicional tras testificar contra ambos. Pike ya tenía 18 y fue la única que recibió la condena máxima.

El caso de Christa Pike ha sido retomado en distintas series y documentales dedicados a crímenes reales. (EFE/ Correccionales De Tennessee). (Correccionales de Tennessee/EFE)

Christa nunca negó el asesinato. En su petición de clemencia, Pike dijo que quería pelear con Slemmer, la asesinó en ataque frenético que no pudo frenar.

Desde sus 21 años, Pike ha vivido en aislamiento en el corredor de la muerte del Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, en Nashville. Ahora tiene 50 años y en este tiempo fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático, lo cual sus abogados afirman que influyó en su estado mental durante el crimen.

Horas antes de su ejecución, la defensa trató de frenarla al alegar que no se habían considerado en el juicio el abandono y el abuso sexual y físico que Pike sufrió en su infancia: sin embargo la Corte Suprema revocó esa suspensión.

En la ejecución estuvo presente May Martinez, madre de Collen Slemmer, quien declaró a NBC News que todo “fue un desastre”: “no mostró ningún remordimiento por lo que le pasó a Colleen”.

“Me tomó muchos años siquiera darme cuenta de la gravedad de lo que había hecho”, expresó Pike en un comunicado.

Con información de EFE y AP.