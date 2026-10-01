‘Es cruel’: ONU pide frenar nueva ejecución contra Christa Pike, que sobrevivió a 2 inyecciones letales

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo que el caso de Christa Pike, la mujer que ha sobrevivido a dos intentos de ejecución con inyección letal en Estados Unidos, debería abolir la pena de muerte y llamó a las autoridades a que “no lleven a cabo ningún otro intento de ejecución” de la condenada.

“El sufrimiento prolongado físico y mental derivado de los múltiples intentos fallidos de ejecución es aborrecible y cruel, y siguen sin resolverse cuestiones fundamentales relativas al derecho a un juicio justo”, señaló Türk.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas también manifestó su preocupación por el aumento de las ejecuciones en Estados Unidos, y aseguró que la pena de muerte “no tiene cabida en ninguna sociedad”.

Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales

El Departamento Correccional del estado de Tennessee, en el centro de Estados Unidos, confirmó que Pike sobrevivió a las dos dosis letales administradas en la tarde del miércoles durante su proceso de ejecución, y que fue trasladada a una instalación médica para recibir tratamiento.

La autoridad penitenciaria mantuvo que se siguió el protocolo establecido por la ley para la ejecución, que contempla dos tandas de inyección letal con pentobarbital, y afirmó que no se permiten “procedimientos adicionales” más allá de los que se realizaron.

Christa Pike llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee tras ser condenada a muerte en 1996 por un asesinato.

Iba a ser la primera mujer ejecutada en este estado en más de 200 años y había expresado su temor a una muerte dolorosa por la inyección letal. Sus abogados habían solicitado que fuera ejecutada por un pelotón de fusilamiento, pero Tennessee no contempla esa opción para su caso.

En una rueda de prensa el miércoles por la noche, los periodistas que presenciaron el fallido procedimiento describieron los ronquidos y las quejas de dolor de Pike, así como sus frecuentes patadas, que llegaban a tirar las sábanas que la cubrían. En ocasiones, la cortina estaba cerrada y los periodistas solo podían oír los sonidos, indicó NBC.