Desaparición de personas: España apoyará a México en la búsqueda e identificación

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Eva Granados. (EFE).

España reforzará su cooperación con México para fortalecer las capacidades de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, en un país que acumula más de 130 mil casos registrados, informó este jueves el Gobierno español.

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Eva Granados, abordó la colaboración con el Gobierno mexicano durante una visita a Ciudad de México, donde mantuvo una reunión de trabajo con la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Alejandra del Moral.

Según informó la Secretaría de Estado, la cooperación estará dirigida a fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para la localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, aunque no detalló los recursos, mecanismos o plazos previstos para esta colaboración.

El anuncio se produce en medio de la crisis de desapariciones que enfrenta México, cuyo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizaba en marzo pasado 132 mil 534 personas que continuaban bajo alguna de estas dos categorías, según cifras presentadas entonces por el Gobierno mexicano.

De ellas, 2 mul 356 correspondían a desapariciones ocurridas entre 1952 y 2005 y otras 130 mil 178 a registros desde 2006, aunque las propias autoridades han advertido de diferencias en la calidad y cantidad de información disponible en los expedientes.

Además, cifras oficiales señalan que durante 2025 se documentaron 20 mil 621 personas desaparecidas y no localizadas, frente a las 17 mil 082 de 2024, un incremento de 3 mil 539 casos.

La colaboración en materia de desapariciones forma parte de una nueva etapa de cooperación bilateral que ambos Gobiernos buscan impulsar mediante la reactivación del Fondo Mixto España-México.

Actualmente, la Cooperación Española mantiene 35 proyectos en México por un valor superior a los 29 millones de euros, con recursos que, según el Ejecutivo español, aumentaron un 20,8 % respecto al año anterior.

El Fondo Mixto permitirá financiar proyectos bilaterales y de cooperación triangular con otros países de América Latina y el Caribe en ámbitos como igualdad de género, cohesión social, medioambiente, cambio climático, agua potable y saneamiento.

Durante su visita, Granados también agradeció la participación de México en los preparativos de la próxima Cumbre Iberoamericana de Madrid, que tendrá entre sus principales objetivos la aprobación de la Estrategia de Cooperación Iberoamericana 2027-2030.

La secretaria de Estado viajará posteriormente a Yucatán, donde conocerá proyectos financiados por la cooperación española sobre acceso al agua y saneamiento en comunidades indígenas, así como iniciativas de investigación, recolección y aprovechamiento del sargazo.