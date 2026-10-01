‘Carrie’ es la reina del ‘baile’ de estrenos de octubre: Lo que debes saber de la nueva adaptación de Stephen King

La nueva serie de 'Carrie' adapta la novela de Stephen King con diferentes elementos fieles al texto, pero traídos a la actualidad. (Foto: Cortesía Prime Video)

Una escuela, una adolescente marcada por el rechazo y un poder que nadie debió despertar. La historia de Carrie vuelve a la pantalla para contar uno de los relatos más inquietantes de Stephen King, donde el acoso, el miedo y la venganza terminan por desatar una pesadilla que nadie pudo detener.

La nueva serie de Prime Video adapta una de las novelas más conocidas del ‘Rey del terror’, pero con la libertad de traerla a la actualidad y retratar problemas reales que también pueden convertirse en motivos de horror, como el ciberacoso.

El remake de Carrie llega a la plataforma de streaming durante la ‘spooky season’, una fecha ideal para que se convierta en un maratón de terror durante esas noches frías de octubre, especialmente para quienes quieran reencontrarse con uno de los personajes más conocidos de Stephen King y ver una nueva reinterpretación del fatídico baile que volvió emblemática la historia.

Carrie es la nueva serie de Prime Video. (Foto: Cortesía)

¿Cuándo se estrena la serie ‘Carrie’?

La historia de Carrie White se estrena el miércoles 7 de octubre de 2026 en Prime Video. Por el momento no se confirmó la hora de lanzamiento de la serie en México.

La serie consta de ocho episodios, con una duración promedio de una hora, los cuales estarán disponibles desde el día del lanzamiento. Esto marca una diferencia con otras series que estrenan uno o dos capítulos semana tras semana, lo que genera una incertidumbre de lo que va a ocurrir a continuación, pero en este caso es ideal para un maratón de fin de semana.

¿De qué se trata la serie ‘Carrie’?

La serie de Prime Video nos cuenta una historia de pérdida, dolor y acoso a manos de otros adolescentes, que termina por despertar los dones sobrenaturales de Carrie White, los cuales son utilizados para buscar venganza contra quienes la lastimaron física y emocionalmente.

Pero antes de enfrentarse a sus compañeros, Carrie tiene que sobrevivir a su propia casa. Su madre, Margaret White, es una mujer muy religiosa que educa a su hija bajo creencias estrictas y convierte aspectos de la vida cotidiana en motivos de culpa, miedo y pecado. Esta relación provoca que Carrie crezca aislada y con una visión distorsionada sobre el mundo que existe fuera de su hogar.

Mike Flanagan se sentó en la silla del director para realizar otra adaptación de las obras de Stephen King, pues él está detrás de la producción de Doctor Sueño. En esta ocasión, se toma la libertad de situar la historia en 2026, y no en la década de los 70.

Esto es importante para la trama porque, ante la televisión y las redes sociales, Carrie White vivió aislada del mundo exterior antes de enfrentarse a una nueva realidad que le cambia la vida por completo.

Chris Hargensen es una de las principales estudiantes que acosa a Carrie. (Foto: Cortesía Prime Video)

Es así como el hecho de que Carrie no sepa lo que pasa con su cuerpo durante la adolescencia, además de su falta de habilidad para relacionarse con sus compañeros, hace que otros alumnos comiencen a molestarla desde el día uno, especialmente Chris Hargensen, quien también utiliza las redes sociales para aumentar las agresiones contra ella.

En esta nueva versión, el terror no solamente aparece cuando Carrie descubre sus poderes telequinéticos. También está en el acoso que puede perseguir a una persona incluso después de salir de la escuela.

Los dos primeros capítulos de la serie, que ya fueron vistos por El Financiero, te dejan picado para saber qué sigue a continuación en la historia, esto a pesar de que cada vez es más difícil ver el sufrimiento de Carrie no solo a manos de la sociedad, también por las creencias de su mamá.

La trama también muestra cómo es la vida de aquellos que atormentan a la joven, principalmente de Chris, que lucha día a día con la separación de sus papás, los problemas económicos y la incertidumbre de su futuro académico, conflictos que si bien no son una excusa, la llevan a frustrarse rápidamente y canalizar esas emociones de enojo y desquitarlas con Carrie.

Reparto de ‘Carrie’, nueva serie de Prime Video

Carrie White es interpretada por Summer H. Howell, quien fue elegida entre mil 500 actrices durante el casting por su trabajo al darle vida a la protagonista de la historia de Stephen King y es que la actriz canadiense muestra perfectamente la inocencia de la adolescente y cómo, asustada y rodeada de maldad, descubre el mundo que la rodea.

Dentro del reparto también figura Rahul Kohli, quien participó en iZombie y La maldición de Hill House, una de las series de terror de Mike Flanagan.

El resto del elenco es:

Samantha Sloyan - Margaret White, mamá de Carrie.

- Margaret White, mamá de Carrie. Alison Thornton - Chris Hargensen, principal bully de Carrie.

- Chris Hargensen, principal bully de Carrie. Amber Midthunder - Miss Desjardin, una de las aliadas de Carrie en la escuela.

- Miss Desjardin, una de las aliadas de Carrie en la escuela. Arthur Conti - Billy Nolan, cómplice de Chris en ‘la broma’ final.

- Billy Nolan, cómplice de Chris en ‘la broma’ final. Siena Agudong - Sue Snell, amiga de Chris y una de las primeras en sentir culpa por el trato dado a Carrie en la escuela.



