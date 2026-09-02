Chevron ayudará a Trump a ‘explotar’ el petróleo de Venezuela: Invertirá 7 mmd para duplicar producción

Chevron refuerza su presencia en Venezuela con nuevas áreas y una inversión millonaria. (AP)

El gigante petrolero estadounidense Chevron ampliará sus operaciones en Venezuela para invertir 7 mil millones de dólares durante los próximos cinco años y más que duplicar su producción en ese país.

Su anuncio llega tan solo unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo para desarrollar las reservas petroleras de Venezuela y otorgar al Pentágono una participación en los beneficios obtenidos.

Concretamente, según detalló este miércoles a través de un comunicado, Chevron alcanzó acuerdos con Venezuela que mejoran las condiciones fiscales, comerciales y legales para sus empresas conjuntas en el país. Estos acuerdos respaldarán inversiones superiores a 7 mil millones de dólares en cinco años, así como el desarrollo de proyectos y el crecimiento de la producción.

Según Chevron, los planes de estas sociedades contemplan más que duplicar la producción en ese periodo, hasta aproximadamente 600 mil barriles diarios, en comparación con la producción de 2026.

Como parte de los acuerdos, la compañía recibió nuevas áreas en la llamada Faja del Orinoco, donde ya cuenta con presencia.

“Nuestra posición ampliada refleja nuestra confianza en el profundo potencial de recursos del país y en su capacidad para competir por inversiones dentro de nuestra cartera durante décadas”, asegura en el comunicado el presidente y consejero delegado de Chevron, Mike Wirth.

Así, “con mejores condiciones y áreas adicionales, estamos fortaleciendo una cartera que creemos que puede ofrecer un crecimiento atractivo de la producción de petróleo a bajo coste, respaldar el suministro energético y crear un valor diferenciado a largo plazo”.

En concreto, los acuerdos asignan a la empresa conjunta Petroindependencia, participada en un 49 por ciento por una filial de Chevron, los derechos para desarrollar las áreas adyacentes Carabobo-1 y Carabobo-2-South-A, situadas en la Faja del Orinoco.

Estas áreas amplían la zona de operaciones de Petroindependencia, donde la empresa conjunta aumenta la producción de crudo extrapesado.

La asignación se suma al acuerdo alcanzado en abril, por el que Chevron elevó al 49 por ciento su participación en Petroindependencia y obtuvo los derechos para desarrollar el área Ayacucho 8, adyacente a la empresa conjunta Petropiar.

¿Cuál es la meta de Chevron con su inversión en Venezuela?

En conjunto, las tres empresas conjuntas de Chevron aumentaron su producción un 15 por ciento en lo que va de año.

Wirth agradeció también el papel de la Administración estadounidense, en particular del Departamento de Energía y del secretario de Energía, Chris Wright, para facilitar las condiciones necesarias para nuevas inversiones y crecimiento.

Chevron está presente en Venezuela desde 1923. Sus empresas conjuntas Petroindependencia y Petropiar desarrollan proyectos de crudo extrapesado en la Faja Petrolífera del Orinoco, mientras que Petroboscan opera en el estado de Zulia, en el oeste del país.