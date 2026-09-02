EU pone a la venta monedas conmemorativas con el rostro de Trump: ¿Cómo son y cuánto cuestan?

La Casa de la Moneda de Estados Unidos puso este miércoles a la venta monedas conmemorativas con el rostro del presidente Donald Trump, con un valor de un dólar, por el 250 aniversario de la independencia del país.

La institución informó en redes sociales que la pieza ya está disponible para coleccionistas, aunque también indicó que se encuentra en circulación y recomendó a los ciudadanos revisar el cambio recibido para comprobar si tienen alguna.

El diseño muestra un retrato serio de Trump, la palabra “Libertad”, las fechas 1776-2026 y el lema nacional de Estados Unidos, “En Dios confiamos”.

¿Por qué la Casa de la Moneda de EU presentó esta colección con rostro de Trump?

La iniciativa forma parte de una serie de medidas impulsadas por la Casa Blanca que sitúan a Trump en el centro de las conmemoraciones por el 250 aniversario del país, una decisión criticada por la oposición demócrata, que considera que refleja una actitud megalómana del republicano.

El Departamento de Estado expide desde el pasado 8 de agosto pasaportes conmemorativos que también contienen la imagen de Trump.

Las monedas, que pueden usarse como moneda de curso legal, suscitaron algunas críticas, en particular porque una ley federal prohíbe la representación de un presidente vivo en monedas. Pero, en algunas circunstancias, el secretario del Tesoro sí tiene autoridad para autorizar la acuñación y emisión de monedas especiales.

Las monedas se acuñaron para “honrar 250 años del gran legado estadounidense”, escribió la Casa de la Moneda en su sitio web. En un arco sobre el rostro de Trump aparece “LIBERTY”, y debajo “1776 - 2026”. En el reverso está el Gran Sello de Estados Unidos, con el águila calva sujetando flechas en una garra y una rama de olivo en la otra. En una cinta que sostiene en el pico aparece “E PLURIBUS UNUM”, en latín “de muchos, uno”.

La Casa de la Moneda comercializa paquetes de 25 monedas por 61 dólares y de 100 unidades por 154.50 dólares.

Los hogares están limitados a solo dos pedidos, escribió la Casa de la Moneda de Estados Unidos, pero ese tope se levantará a las 2 de la tarde, hora del Este, el jueves.

Con información de AP.