Estados Unidos revoca exenciones para Samsung y SK Hynix

El Departamento de Comercio de EU señaló que no tiene intención de otorgar licencias que permitan “expandir capacidad o actualizar tecnología” en instalaciones en China. [Fotografía. Bloomberg]

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump dificultará que Samsung Electronics y SK Hynix envíen equipos críticos a sus operaciones de fabricación de chips en China, lo que supone un golpe para la producción de las compañías de semiconductores.

El Departamento de Comercio informó que revocará las exenciones que permitían a Samsung y SK Hynix utilizar tecnologías estadounidenses en sus operaciones en China.

Hasta ahora, las empresas podían importar equipos de fabricación de chips sin necesidad de solicitar una nueva licencia en cada ocasión.

La medida modifica lo que se conoce como reglas de “usuario final validado” (VEU, por sus siglas en inglés), restringiendo la capacidad de producir chips en China y poniendo en riesgo el acceso de Pekín a ciertas tecnologías.

Ni SK Hynix ni Samsung respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

En un comunicado, el Departamento de Comercio señaló que no tiene intención de otorgar licencias que permitan “expandir capacidad o actualizar tecnología” en instalaciones en China.

La agencia dijo que busca poner fin a una exención que, a su juicio, favorecía a productores extranjeros sin beneficiar de igual forma a los fabricantes estadounidenses.

“La administración Trump está comprometida con cerrar vacíos en los controles de exportación —particularmente aquellos que colocan a las empresas estadounidenses en desventaja competitiva—”, dijo Jeffrey Kessler, subsecretario de Comercio encargado de programas de control de exportaciones.

“La decisión de hoy es un paso importante para cumplir con este compromiso”.

Las compañías disponen de 120 días antes de que venza la exención, según un anuncio en el Registro Federal de EU podrán solicitar licencias para continuar operaciones.

El aviso también incluyó a una unidad de Intel, adquirida por SK Hynix.

Samsung y SK Hynix dependen de China para una parte significativa de su capacidad de producción de chips de memoria.

Ambas compañías fabrican componentes que se incorporan a teléfonos inteligentes y productos electrónicos de consumo ensamblados en el país.

De acuerdo con un análisis de Bernstein, la eliminación de la exención tendrá un impacto reducido en el mercado de maquinaria de semiconductores.

Estos productos son esenciales en teléfonos inteligentes, supercomputadoras y otros productos clave para la industria tecnológica, como los iPhones de Apple y el hardware de inteligencia artificial basado en procesadores de Nvidia que dependen de un suministro constante de ambos tipos de chips.

La decisión de EU se conoció pocos días después de que el presidente Donald Trump recibiera en la Casa Blanca a su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung.

En esa reunión discutieron un acuerdo recientemente firmado que fijó los aranceles sobre bienes surcoreanos en 15 por ciento, lo que evitó que el país quedara sujeto al 25 por ciento que Trump había amenazado imponer.

El Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur señaló que el gobierno estadounidense informó previamente a sus autoridades sobre la medida, de acuerdo con la agencia Yonhap. El ministerio agregó que trabajará para minimizar el impacto en las empresas surcoreanas.