Trump vs. los muebles: Ordena investigar las importaciones y allana el camino para nuevo impuesto

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está llevando a cabo una “gran investigación de aranceles sobre muebles que ingresan al país”, lo que prepara el terreno para la imposición de gravámenes específicos al sector.

“En los próximos 50 días se completará esa investigación, y los muebles que provengan de otros países hacia Estados Unidos serán gravados con un arancel cuya tasa aún está por determinarse”, dijo Trump en una publicación en redes sociales este viernes, asegurando que la medida revitalizaría a los fabricantes nacionales de muebles en Estados Unidos.

México, uno de los afectados por posibles aranceles a muebles importados a EU

Según datos del Banco Mundial, los principales países exportadores de muebles a Estados Unidos son México, Canadá, China, Alemania e Italia.

En 2023, México lideró las exportaciones de muebles a este país con 18,67 millones de dólares, el 47 por ciento del total, de acuerdo con la misma fuente.

Estas medidas de aranceles forman parte de una política comercial impulsada por Trump desde su retorno a la Casa Blanca bajo la excusa de “proteger la industria nacional” y en algunos casos luchar contra el tráfico de drogas, como el fentanilo.

Acciones de minoristas de muebles caen tras anuncio de Trump

Las acciones de minoristas de muebles cayeron en las operaciones extendidas en Nueva York. Wayfair Inc. retrocedió hasta 10 por ciento, RH bajó 9.9 por ciento, Arhaus Inc. cayó 7.7 por ciento y Williams-Sonoma Inc. descendió 6.7 por ciento.

En contraste, La-Z-Boy Inc., que fabrica la mayor parte de sus muebles en Norteamérica, subió hasta 3.7 por ciento tras el cierre de mercado. Ethan Allen Interiors Inc. también registró un alza.

Trump no especificó cómo se está realizando la investigación, incluyendo si es llevada a cabo por el Departamento de Comercio bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que permite imponer aranceles a bienes considerados críticos para la seguridad nacional.

Bajo esa norma, se esperaría que el secretario de Comercio entregara los resultados de cualquier investigación en un plazo de 270 días.

¿Qué otros sectores podrían ser afectados por aranceles?

El anuncio del viernes se suma a la creciente lista de industrias bajo la mira de aranceles. El Departamento de Comercio ya investiga posibles gravámenes a los sectores de farmacéuticos, semiconductores, aeronaves, minerales críticos, camiones de carga media y madera.

El jueves, la administración dijo que había iniciado una investigación de seguridad nacional sobre importaciones de energía eólica, apuntando a una industria que Trump ha criticado reiteradamente —incluyendo acusaciones de que los aerogeneradores arruinaban las vistas en algunos de sus campos de golf en Escocia.

Trump ya ha anunciado aranceles sobre acero, aluminio, cobre y automóviles.

