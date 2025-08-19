Trump impone aranceles a 400 productos de acero y aluminio e incluye motos y vajillas: ¿Cuáles son?

El presidente Donald Trump sorprendió al sector logístico al ampliar los aranceles sobre el acero y el aluminio para incluir más de 400 artículos de consumo que contienen estos metales, como motocicletas y vajillas.

Los agentes de aduanas y los importadores de Estados Unidos recibieron muy poco tiempo para adaptarse al cambio, que entró en vigor este lunes y no excluye los productos en tránsito.

La nueva lista de productos sujetos a aranceles fue publicada por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, justo cuando muchos iniciaban el fin de semana y apareció en el Registro Federal, lo que supuso un nuevo quebradero de cabeza para los profesionales del comercio.

Las directrices oficiales han sido confusas, especialmente para los productos que ya estaban en camino hacia Estados Unidos, y no está claro si los aranceles sobre los metales se suman a los aranceles de cada país.

Tras seis meses de la guerra comercial de Trump y de una pandemia que interrumpió el suministro global, pocos logísticos se sorprenden. Sin embargo, el alcance y la rapidez de aplicación de este aviso tomaron desprevenidos a muchos.

“Hemos tenido muchas implementaciones de última hora a lo largo de 2025, pero ésta en particular afecta enormemente a todos y cada uno de mis clientes”, afirmó Shannon Bryant, agente de aduanas en Míchigan.

“Al menos los anuncios anteriores incluían algunas exenciones en tránsito para que los importadores pudieran tomar decisiones de compra razonables”, dijo Bryant, presidente del servicio de asesoría en cumplimiento comercial de Trade IQ. “Este fue único en ese sentido: es una verdadera sorpresa”.

¿Qué productos de acero y aluminio fueron incluidos en los nuevos aranceles de Trump?

La nueva lista incluye autopartes, productos químicos, plásticos y componentes de muebles, lo que demuestra el alcance de la autoridad de Trump para aplicar aranceles sectoriales. Esto es independiente del poder ejecutivo que invocó para sus llamados aranceles recíprocos.

“Básicamente, si es brillante, metálico o remotamente relacionado con el acero o el aluminio, probablemente esté en la lista”, escribió Brian Baldwin, vicepresidente de aduanas en Estados Unidos del gigante logístico Kuehne + Nagel International AG.

“Este no es simplemente otro arancel: es un cambio estratégico en la forma en la regulación de los derivados del acero y el aluminio”.

Es ‘difícil’ poner un arancel a productos de acero y aluminio

La dificultad de aplicar aranceles a productos derivados radica en determinar qué porcentaje de un artículo está fabricado con los materiales en cuestión.

Flexport, un transportista de carga digital, señaló que “para muchas marcas, esto significa perseguir a los proveedores para obtener datos detallados: peso del aluminio, porcentaje del valor en aduana y país de fundición”.

La carga que supone el cumplimiento, dijo Flexport, “es significativa”. El tramo es especialmente amplio, ya que incluye motocicletas, equipos de manipulación de carga, asientos para bebés, vajillas y productos de cuidado personal en envases metálicos.

Jason Miller, profesor de gestión de la cadena de suministro en la Universidad Estatal de Míchigan, estimó que los aranceles sobre metales cubren ahora unos 328 mil millones de dólares en mercancías, frente a los 191 mil millones previos al cambio y seis veces más que en 2018, según declaró en un correo electrónico a Bloomberg News.