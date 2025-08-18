Trump va por los cárteles: Despliega a 4 mil marinos en aguas de América Latina

Donald Trump envió un memorando al Pentágono para analizar formas de utilizar fuerza militar contra los narcos.

¿La autorización para uso de fuerza militar influyó en esta medida? El Departamento de Defensa de Estados Unidos envía a más de 4 mil marinos a las aguas que rodean América Latina, según informó un funcionario este lunes 18 de agosto.

La medida busca mostrar fuerza después de que el presidente Donald Trump advirtió que está dispuesto a utilizar acciones militares contra los cárteles de la droga.

El funcionario, quien pidió no ser identificado al discutir detalles que aún no se han hecho públicos, comentó que la fuerza expedicionaria se perfila para el área de operaciones del Comando Sur de EU, pero evitó identificar el destino exacto.

¿Qué marinos de EU son enviados a aguas de Latinoamérica?

El despliegue involucra al Grupo Anfibio Listo Iwo Jima y a la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines, que incluyen tres buques anfibios, añadió la fuente.

El Grupo Anfibio y la unidad expedicionaria funcionan de manera conjunta como una fuerza de respuesta a crisis, lo que les permite desplazarse entre diferentes comandos combatientes según sea necesario. CNN fue el primer medio en reportar la decisión.

La Marina de EU había anunciado previamente la partida de la unidad desde Norfolk, Virginia, para “un despliegue programado regularmente”. El área de responsabilidad del Comando Sur de EU abarca Centro y Sudamérica y las aguas circundantes, así como el Caribe.

No hubo información inmediata sobre lo que harán las tropas, pero el New York Times informó anteriormente que Trump había ordenado al Departamento de Defensa preparar opciones para emprender acciones militares contra los cárteles de la droga en América Latina.

El mismo día de la publicación del NYT, la presidenta Claudia Sheinbaum remarcó en la ‘mañanera’ que México no es el destino del despliegue de fuerzas estadounidenses y que no habrá una invasión a su territorio.

“No tiene que ver nada con el territorio mexicano. Tiene que ver con su país. Al interior de Estados Unidos”, respondió en la ‘mañanera’ del 8 de agosto.

En los próximos meses, el Comando Sur de EU contará con recursos adicionales para apoyar las operaciones antinarcóticos de la administración, señaló el funcionario.

El movimiento de las fuerzas hacia la región no significa que no puedan reubicarse en otro lugar como se planeó originalmente, posiblemente para participar en ejercicios, añadió el funcionario.

Típicamente, las fuerzas navales que parten de la Costa Este se dirigen a Europa, ya que EU históricamente no ha destinado recursos militares significativos al hemisferio occidental, explicó. Pero el presidente ha intensificado las operaciones militares en la región, incluyendo el envío de destructores lanzamisiles guiados para apoyar operaciones fronterizas.