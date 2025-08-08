Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 8 de agosto: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia de prensa ‘mañanera’ de este viernes 8 de agosto desde Palacio Nacional.

Como es habitual, la mandataria estará acompañada de la titular de la Secretaría de Cultura para ofrecer avances sobre el concurso México Canta y responde una ronda de preguntas y respuestas.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum el 7 de agosto?

Durante la rueda de prensa del jueves 7 de agosto, empresas farmacéuticas anunciaron la inversión de 12 mil millones de pesos en diferentes regiones de México para alcanzar la autosuficiencia en el sector Salud.

En total son cuatro proyectos de empresas como AstraZeneca y Bayer que buscan impulsar la manufactura, investigación y producción; en promedio, cada empresa destinará 3 mil millones para construir nuevas plantas o expandirse.

Además, la mandataria se refirió al amparo que otorgó la Segunda Sala de la SCJN a Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, que ordenaba a la SEP eliminar su nombre de una expresión racista que hizo el entonces funcionario sobre personas de los pueblos originarios.