Regreso a clases 2025: ¿Cuál es el precio máximo que te deben cobrar por uniformes de secundaria?

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia de prensa ‘la mañanera’ desde Palacio Nacional este lunes 18 de agosto.

En esta ocasión, la mandataria podría profundizar respecto a su reunión trilateral con los mandatarios de Guatemala y Belice. Además de ofrecer mayores detalles respecto al proyecto para expandir el Tren Maya por las naciones antes mencionadas.

¿Cuáles son las fechas para inscribir en la Pensión del Bienestar?

Adriana Montiel, titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México, informó que a partir de este 18 de agosto y hasta finales del mes se llevará a cabo el registro para la pensión de Adultos Mayores.

Recordar que se contempla la primera letra del apellido y así se asigna la fecha en que deben realizar su registro para recibir un apoyo económico de manera bimestral.

A, B, C: 18 y 25 de agosto

D, E, F, G, H: 19 y 26 de agosto

I, J, K, L, M: 20 y 27 de agosto

N, Ñ, O, P, Q, R: 21 y 28 de agosto

S, T, U, V, W, X, Y, Z: 22 y 29 de agosto

TODAS LAS LETRAS: 23 y 30 de agosto.

Uniformes de secundaria: Estos son los precios máximos y mínimos

Otro monitoreo que realizó la Profeco fue sobre los uniformes escolares en el nivel básico, para las y los estudiantes de secundaria.

De acuerdo con la dependencia, los precios mínimos son de:

Falda: 55.30 pesos

Blusa: 44.90 pesos

Suéter: 105.90 pesos

Pantalón: 90.30 pesos

Playera: 55.30 pesos

Suéter: 105.90 pesos.

Aunque también se pueden encontrar precios más elevados:

Falda: 240 pesos

Blusa: 199 pesos

Suéter: 355 pesos

Pantalón: 329 pesos

Playera: 305 pesos

Suéter: 969 pesos.

¿Cuál es el precio de la canasta básica y en que estado fue la más barata?

Iván Escalante, titular de la Profeco, informó que el precio de la canasta se encuentra en un meta de 910 pesos y a nivel nacional se localizó que en el centro comercial de Chedraui, ubicado en Campeche, el precio fue de 756.80 pesos.

En tanto, en San Luis Potosí, en una tienda de autoservicio de la marca H-E-B, el precio de la canasta básica fue de 955.65 pesos. Recordar que la Profeco únicamente contempla 24 productos de primera necesidad.

¿Cuáles fueron las gasolineras con mejores precios en los combustibles?

El titular de la Profeco informó que la mejor gasolinera con precios más justos se ubica en Zapopan, Jalisco, y es la marca Petroblue que ofreció el litro de la gasolina regular a 23.16 pesos por litro. Aunque no fue la única, otras opciones se ubicaron en Veracruz, Puebla, Sinaloa, Coahuila, Campecho y Chiapas.

Aunque, también informó que otras gasolineras en otros estados de la República que ofrecen “precios caros”.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum el 15 de agosto?

En la conferencia del viernes 15 de agosto, la mandataria adelantó que Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, presentará detalles respecto al caso de corrupción que ocurrió en Pemex, luego que las autoridades de EU revelaran que empresarios sobornaron a funcionarios de la petrolera para favorecerlos con contratos.

Además, la mandataria confirmó que embarcaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se desplegaron en aguas internacionales del mar Caribe. Medios de comunicaciones revelaron que es una nueva estrategia del gobierno de Trump para combatir al crimen organizado.