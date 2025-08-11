Nvidia y AMD pagarán el 15% de sus ingresos por venta de chips a China: Esto sabemos del pacto con Trump

Nvidia Corp. y Advanced Micro Devices Inc. acordaron pagar el 15% de sus ingresos por ventas de chips a China (Foto: Dhiraj Singh/Bloomberg)

Nvidia Corp. y Advanced Micro Devices Inc. acordaron pagar el 15% de sus ingresos por ventas de chips a China al gobierno de Estados Unidos como parte de un acuerdo con la administración Trump para asegurar licencias de exportación, informó el domingo el Financial Times.

Nvidia y AMD pagarán por vender chips

El periódico citó a un funcionario estadounidense que dijo que Nvidia compartiría el 15% de los ingresos de las ventas de su chip H20 en China y AMD entregará la misma porción de los ingresos del MI308.

Esto siguió a un informe anterior del periódico que decía que el Departamento de Comercio comenzó a emitir licencias de H20 el viernes, dos días después de que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se reuniera con el presidente Donald Trump.

Trump levanta castigo sobre la venta de chips a China

La administración Trump había congelado la venta de algunos chips avanzados a China a principios de este año, a medida que aumentaban las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo.

Nvidia dijo al Financial Times que sigue las normas de exportación de Estados Unidos, mientras que AMD no respondió a la solicitud de comentarios del periódico.

Por otra parte, se espera que el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, visite la Casa Blanca el lunes después de que Trump pidió su despido la semana pasada por sus vínculos con empresas chinas, informó el domingo el Wall Street Journal.