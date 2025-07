Donald Trump levanta restricciones de chips a China: Permite exportaciones a empresas de semiconductores

La administración Trump ha levantado los requisitos de licencia de exportación para las ventas de software de diseño de chips en China, mientras Washington y Beijing implementan un acuerdo comercial para que ambos países alivien las restricciones recientes sobre tecnologías críticas.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó a los tres principales proveedores de software de diseño de chips del mundo (Synopsys Inc., Cadence Design Systems Inc. y Siemens AG de Alemania) que los requisitos recientes para solicitar licencias gubernamentales para hacer negocios de semiconductores en China ya no están vigentes, según declaraciones de las empresas.

Siemens ha restablecido el acceso total a su software y tecnología para sus clientes chinos, según informó la compañía, mientras que Synopsys y Cadence informaron que están en proceso de reanudar dichos servicios.

El Departamento de Comercio no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las cartas que levantan las restricciones, que también se impusieron a pequeños fabricantes de herramientas de automatización del diseño electrónico (EDA).

Los funcionarios de Trump restringieron la venta de herramientas EDA a China en mayo, como parte de una serie de medidas en respuesta a las limitaciones impuestas por Pekín a los envíos de minerales esenciales de tierras raras. En virtud de un acuerdo comercial finalizado la semana pasada, Washington prometió permitir los envíos de software de diseño de chips, así como de etano y motores a reacción a China, siempre que Pekín cumpliera su compromiso de acelerar la aprobación de las exportaciones de minerales críticos.

La breve represión de las ventas de EDA a China marcó una escalada en la campaña de años de Washington para frenar las ambiciones de Pekín en materia de semiconductores e inteligencia artificial, sumándose a las restricciones previas sobre chips avanzados y los equipos utilizados para su fabricación. El software de Cadence y Synopsys se utiliza para diseñar todo tipo de productos, desde los procesadores de gama alta para empresas como Nvidia Corp. y Apple Inc. hasta componentes sencillos como los de regulación de potencia.