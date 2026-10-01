Remesas bajan en agosto y se interrumpe racha de 6 meses al alza

México recibió cinco mil 452 millones de dólares en remesas durante agosto, lo que implicó una baja de 3.6 por ciento. Con esta variación se interrumpieron seis meses de crecimientos consecutivos, de acuerdo con registros del Banco de México (Banxico).

En su comparación con un mes similar de cualquier año, es la segunda ocasión en la que durante agosto se presenta una variación negativa, aunque menos pronunciada al 7.5 por ciento visto en 2025. La última vez que se tuvo un reporte con este mismo comportamiento fue en 2008 y 2009.

“Mal mes para las remesas”, calificó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero BASE. El dato total de estos flujos fue resultado de 13.2 millones de transacciones, con un envío promedio de 412 dólares, lo que implicó una caída de 6.4 por ciento en el número de envíos y un alza de 3.0 por ciento en el monto promedio.

En el reporte del mes de julio, Valmex Casa de Bolsa proyectó que, hacia adelante, las remesas presentarían un crecimiento moderado; sin embargo, su aportación al poder adquisitivo y al consumo de los hogares dependería de la inflación, el tipo de cambio y las condiciones del mercado laboral en Estados Unidos.

A tasa mensual, estos flujos disminuyeron en 2.1 por ciento, según datos del banco central. Esta fue la primera variación negativa desde junio de este mes.

Las remesas acumuladas de los primeros ocho meses del 2026 resultaron en 41 mil 802 millones de dólares, lo que significó un aumento anual de 2.2 por ciento, con lo que ligó cinco meses de avances.

Banxico también detalló que en los últimos doce meses, es decir, de septiembre de 2025 a agosto de este año, el flujo acumulado de los ingresos por remesas fue de 63 mil 370 millones de dólares, menor que el monto reportado en julio de 63 mil 571 millones de dólares para un mismo periodo.

Sobre las remesas enviadas al exterior, el valor acumulado en los últimos 12 meses (septiembre 2025 – agosto 2026) se ubicó en mil 262 millones de dólares, que se compara con el flujo de mil 227 millones de dólares en julio previo.

“Así, el superávit de la cuenta de remesas en los últimos doce meses (septiembre 2025 – agosto 2026) resultó de 62,108 millones de dólares, inferior al saldo acumulado a doce meses de julio de 2026 de 62 mil 344 millones de dólares (agosto 2025 – julio 2026)”, concluyó.